Омский НПЗ помог создать игровую зону в поселке Береговом

Реквизит для игр удалось закупить на средства гранта ОНПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Также за счет гранта предприятия купили мебель для фойе и новые экспозиционные стеллажи, на которых разместили выставку об истории микрорайона.