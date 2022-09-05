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Омский НПЗ помог создать игровую зону в поселке Береговом

5 сентября 05:34
Фото: Андрей Шавин
Проект «Мы в центре» реализовали на грант ОНПЗ к 65-летию микрорайона «Береговой».

Перед Домом культуры организовали большую игровую зону, где дети состязались в веселых спортивных состязаниях. Крупномерные модули «Тянучка», «Аэролыжи», «Аэролодки» превратили площадку в арену активных игр. В празднике участвовали дети из многодетных малообеспеченных семей клуба «Берег надежды».

Реквизит для игр удалось закупить на средства гранта ОНПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Также за счет гранта предприятия купили мебель для фойе и новые экспозиционные стеллажи, на которых разместили выставку об истории микрорайона. 

Авторы проекта «Мы в центре» учли все аспекты полезного детского досуга и предусмотрели возможности для проведения больших красочных мероприятий. При поддержке Омского нефтеперерабатывающего завода приобрели высокотехнологичное световое и видеоборудование, более ста книг, спортивный инвентарь и интерактивные зоны для игр в вестибюле Дома культуры.

Фото: Андрей Шавин

Уже первые мероприятия в рамках проекта показали, что он востребован жителями.

«Сегодня мы презентуем третью часть купленного на средства ОНПЗ современного спортивного оборудования. Теперь дети микрорайона могут активно и с пользой проводить время. Мы очень благодарны, что ОНПЗ поддержал наш проект, расширила нашу материально-техническую базу. Помощь просто неоценима: количество участников и качество наших мероприятий очень выросли. Благодаря поддержке Омского НПЗ у нас реализованы уже пять проектов, которые позволяют нам идти в ногу со временем», — рассказала директор центра культуры, спорта и развлечений «Береговой» Ирина Широких.

С помощью предприятия здесь построили спортивную площадку, отремонтировали крутую эстраду, площадь перед ДК, две детских площадки и обновили школьную мебель. Также возвели стелу в честь ветеранов Великой Отечественной войны.

Повышение качества жизни в регионе — важнейшее направление программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Грантовый конкурс ОНПЗ проводит с 2014 года. В этом году 17 проектов инициативных омичей получили поддержку Омского нефтеперерабатывающего завода.

#Екатерина Чаплинская
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