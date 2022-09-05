На ВЭФ заключен договор о создании логистического терминала в ЕАО

По словам директора предприятия Аркадия Сарайкова, для населения Еврейской автономной области это направление деятельности перспективно и востребовано. То же самое касается жителей всего Дальневосточного округа. Аграрии России поставляют в Китай сою. Назад они везут овощи, фрукты и детали для техники китайского производства.