На ВЭФ заключен договор о создании логистического терминала в ЕАО

Объект появится на предмостовой территории трансграничного перехода Нижнеленинское – Тунцзян. Чиновники решат, можно ли предоставить участок для непосредственного возведения терминала. Об этом информирует eaomedia.ru.
ООО «Нижнеленинский транспортно-логистический терминал» успешно функционирует в регионе и занимается грузовыми перевозками по маршруту Нижнеленинское – Тунцзян. Компания имеет свой флот.
По словам директора предприятия Аркадия Сарайкова, для населения Еврейской автономной области это направление деятельности перспективно и востребовано. То же самое касается жителей всего Дальневосточного округа. Аграрии России поставляют в Китай сою. Назад они везут овощи, фрукты и детали для техники китайского производства.
После полной отмены антикоронавирусных мер в РФ и КНР можно будет изучить вопрос о начале пассажирских перевозок. После открытия мостового перехода полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев говорил о необходимости строительства логистических терминалов на предмостовой территории, сказал Сарайков.
Трутнев сообщил о введении транспортного коридора. Есть вероятность строительства логистических контейнерных терминалов. Все зависит от номенклатуры перевозимых грузов. Власти отдали поручение открыть пограничный переход для всей номенклатуры. Правительство региона проследит, чтобы так и было.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с пятого по восьмое сентября. Делегацию региона возглавляет губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн. На площадках форума планируется подписать 11 соглашений. Помимо этого, делегация из Еврейской автономной области примет участие в работе сессий и дискуссионных площадок. Политики проведут ряд рабочих встреч.