На ВЭФ-2022 в Биробиджане приняли решение реконструировать стадион «Дальсельмаш»

Проект состоит из двух основных частей. Прежде всего реконструируют сам стадион. Его покроют искусственным полотном с беговыми дорожками. Здание администрации с подтрибунными помещениями будет демонтировано. Вместо него возведут новую постройку, которая будет включать в себя универсальный многофункциональный спорткомплекс с бассейном, игровым и тренажерным залами, а также банями для спортсменов. Об этом рассказал гендиректор компании «ИНОСИБ» Михаил Жданов.