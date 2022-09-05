На ВЭФ-2022 в Биробиджане приняли решение реконструировать стадион «Дальсельмаш»

Как передает информиздание eaomedia.ru, в соответствии с положениями документа в селе Ленинском и поселке Смидович построят и сдадут в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы. Проведение работ предусмотрено концессиями, которые дополнительно заключат областное правительство и ООО «ИНОСИБ».
Проект состоит из двух основных частей. Прежде всего реконструируют сам стадион. Его покроют искусственным полотном с беговыми дорожками. Здание администрации с подтрибунными помещениями будет демонтировано. Вместо него возведут новую постройку, которая будет включать в себя универсальный многофункциональный спорткомплекс с бассейном, игровым и тренажерным залами, а также банями для спортсменов. Об этом рассказал гендиректор компании «ИНОСИБ» Михаил Жданов.
Введение в эксплуатацию многофункциональных спорткомплексов в муниципалитетах запланировано на 2024 год. Реконструкцию стадиона планируют завершить к 2025 году. За эксплуатацию данных объектов в течение пятнадцати лет будет отвечать компания «ИНОСИБ».
Важно отметить, что обеспечение массовой доступности спорта посредством создания новых спорткомплексов в Дальневосточном регионе является одним из важных направлений социальной политики, которую проводят глава государства Владимир Путин и его полпред в ДФО Юрий Трутнев.