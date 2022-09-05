На ВЭФ-2022 открылась гостиная компании «Интеррос»

Участники ВЭФ-2022 традиционно рассмотрят актуальные вопросы, связанные с эффективным развитием социально ответственного бизнеса на территории Дальнего Востока и других субъектов РФ, пишут корреспонденты newizv.ru.
Спикерами тематических сессий форума будут официальные представители федеральных предприятий и компаний. Они будут детально рассматривать проекты, предусматривающие стремительное развитие территорий российских регионов. Организаторы масштабного мероприятия уточнили, что в сессиях примут участие руководители следующих крупных структур: «Интеррос», «Аэрофлот», Сбер, «РусГидро», «Газпром», «Росатом» и др.
В делегацию группы «Интеррос» вошли представители основных направлений ее бизнеса: Росбанк, «Норникель», венчурный фонд «Восход» и токенизационная платформа «Атомайз», а также курорт международного уровня — парк «Три вулкана», который строят сейчас на Камчатке.
В гостиной группы «Интеррос» состоятся такие мероприятия: мастер-класс токенизационной платформы «Атомайз», презентация парка «Три вулкана» и питч-сессия венчурного фонда «Восход». Выступления планируют: глава департамента проектов в сфере девелопмента и туризма «Интерроса» Александр Сафонов, гендиректор «Атомайза» Екатерина Фроловичева, председатель совета директоров парка «Три вулкана» Сергей Бачин и руководитель венчурного фонда «Восход» Руслан Саркисов.
Гостиная группы «Интеррос» располагается на третьем уровне в корпусе А. Со списком мероприятий, которые пройдут на площадке, можно ознакомиться на официальном сайте ВЭФ — он опубликован в разделе «Тематические площадки».