Как подготовить многоквартирный дом к зиме?

Исполнительный директор регионального центра Омской области НП «ЖКХ Контроль» Мария Заздравных в рамках Школы Грамотного Потребителя дала пошаговую инструкцию участникам семинара.
Подготовка дома к отопительному сезону начинается заблаговременно, как правило, с проверки состояния и промывки отопительной системы, проверки отопительных устройств, трубопроводов. При необходимости их нужно отремонтировать или заменить. Управляющая компания должна предупредить жителей за три дня о данных процедурах. В домах старой постройки такой процедуры могут не делать по причине плохого технического состояния стояков. При подготовке дома к отопительному сезону устраняют неисправности стен, крыш, перекрытий, заполнений окон и дверей; исправляют неполадки в работе отопительного оборудования и дымоходов, систем тепло-, электро- и водоснабжения; проводят гидроизоляцию фундаментов, лестничных клеток, стен, проверяют исправность пожарных гидрантов; приводят в исправное состояние придомовую территорию.
Дату начала отопительного сезона устанавливают органы местного самоуправления. Они, учитывая предложения управляющих компаний, определяют сроки начала и завершения подготовительных мероприятий. Срок их окончания, включая пробный пуск систем центрального отопления, приходится на: 15 сентября в центральных регионах России; к 1 сентября в северных и восточных частях страны; к 1 октября — в южных. Контролировать процесс подготовки домов к зиме должны органы местного самоуправления, жильцы дома и орган жилищного надзора. Отметим, что старт подачи тепла осуществляется по средней температуре воздуха.
«Работа выездного Штаба общественной поддержки на тему подготовки многоквартирных домов сейчас очень актуальна. Важно, что старшие по дому и представители комитетов ТОС из первых уст узнают самые важные аспекты работ в домах: это и утепление, и подготовка теплоузла, и работы с другим инженерным оборудованием. Важно, что такой семинар состоялся на территории микрорайона, и у многих была возможность узнать о мерах, которые необходимо принять в домах до того, как начнется подача тепла. Часто только благодаря грамотности старших по домам удается избежать срывов старта отопительного сезона и аварий в течение зимы», — поделился член общественного Совета по реализации проекта «Городская среда» Валерий Студеникин.