Как подготовить многоквартирный дом к зиме?

Подготовка дома к отопительному сезону начинается заблаговременно, как правило, с проверки состояния и промывки отопительной системы, проверки отопительных устройств, трубопроводов. При необходимости их нужно отремонтировать или заменить. Управляющая компания должна предупредить жителей за три дня о данных процедурах. В домах старой постройки такой процедуры могут не делать по причине плохого технического состояния стояков. При подготовке дома к отопительному сезону устраняют неисправности стен, крыш, перекрытий, заполнений окон и дверей; исправляют неполадки в работе отопительного оборудования и дымоходов, систем тепло-, электро- и водоснабжения; проводят гидроизоляцию фундаментов, лестничных клеток, стен, проверяют исправность пожарных гидрантов; приводят в исправное состояние придомовую территорию.