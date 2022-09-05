Аттестацию горных гидов призвали сделать обязательной

Бывший заместитель начальника Российского центра подготовки спасателей, альпинист Александр Гофштейн предложил сделать аттестацию горных гидов обязательной после гибели туристов на вулкане Ключевская Сопка на Камчатке. Об этом пишет 360tv.ru.
Александр Гофштейн воздерживается от того, чтобы заранее осуждать гидов, сопровождавших группу туристов на Ключевской Сопке, однако он отмечает, что в эту профессию нередко идут люди, не обладающие необходимой квалификацией — «не умеющие принимать решения и руководить, не дающие нужных технических знаний людям».
Альпинист считает, что гидов необходимо аттестовывать, так как самостоятельно они не могут оценить уровень своей подготовки. Гофштейн подчеркивает, что аттестацией могло бы заниматься МЧС, но у ведомства «и так дел хватает». Как отмечает альпинист, теперь спасателям приходится ставить на кон собственную жизнь для эвакуации погибших и пострадавших.