Аттестацию горных гидов призвали сделать обязательной

Альпинист считает, что гидов необходимо аттестовывать, так как самостоятельно они не могут оценить уровень своей подготовки. Гофштейн подчеркивает, что аттестацией могло бы заниматься МЧС, но у ведомства «и так дел хватает». Как отмечает альпинист, теперь спасателям приходится ставить на кон собственную жизнь для эвакуации погибших и пострадавших.