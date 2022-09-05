АКРА подтвердила кредитный рейтинг Страхового Дома ВСК на уровне АA (ru)

«Сегодня Страховой Дом ВСК занимает прочные позиции на страховом рынке России, что подтверждает кредитный рейтинг, а также смена прогноза на «Стабильный» экспертами АКРА. Высокая оценка бизнес-портфеля ВСК основана на положительных результатах планомерной работы менеджмента как в части изменения структуры страхового портфеля, так и в части сбалансированной андеррайтинговой и тарифной политики, что, как мы видим, соответствующим образом отразилось на снижении комбинированного коэффициента убыточности (ККУ), особенно в первой половине текущего года, когда показатель улучшился на пять процентных пунктов. Мы и далее планируем удерживать ККУ на уровне ниже единицы. Наша сильная позиция по достаточности капитала, высокий уровень качества и ликвидности активов получили высокую оценку независимыми экспертами. Повышение операционной эффективности и адекватная структура активов являются безусловными приоритетами в работе компании, наравне с заботой о наших клиентах и сотрудниках компании, — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.