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61-летняя уроженка Омска прошла отбор в новом шоу «Голос 60+»

5 сентября 09:43
Фото: Скриншот программы «Голос 60+»
Женщина настроена стать победительницей.

Уроженка Омска Светлана Иванова прошла отбор в новом шоу «Голос 60+» на Первом канале. К женщине повернулись сразу два наставника команд: Александр Малинин и Валерий Сюткин.

Светлана исполняла песню Vénus des abribus французской исполнительницы Патрисии Каас. Она рассказала, что в школе изучала французский язык, и поэтому в исполнении не было затруднений. Когда для омички пришло время выбирать, к кому пойти, она направилась к Валерию Сюткину, потому как он повернулся к ней первым.

Женщина также отметила, что ранее пела в ресторанах. Она состояла в трех браках, где мужья запрещали ей проявлять творческий потенциал. Теперь ее главная цель — это победа.

#Ольга Цветатий#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Реалити-шоу#Первый канал
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