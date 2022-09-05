61-летняя уроженка Омска прошла отбор в новом шоу «Голос 60+»

Светлана исполняла песню Vénus des abribus французской исполнительницы Патрисии Каас. Она рассказала, что в школе изучала французский язык, и поэтому в исполнении не было затруднений. Когда для омички пришло время выбирать, к кому пойти, она направилась к Валерию Сюткину, потому как он повернулся к ней первым.