61-летняя уроженка Омска прошла отбор в новом шоу «Голос 60+»

Уроженка Омска Светлана Иванова прошла отбор в новом шоу «Голос 60+» на Первом канале. К женщине повернулись сразу два наставника команд: Александр Малинин и Валерий Сюткин.
Светлана исполняла песню Vénus des abribus французской исполнительницы Патрисии Каас. Она рассказала, что в школе изучала французский язык, и поэтому в исполнении не было затруднений. Когда для омички пришло время выбирать, к кому пойти, она направилась к Валерию Сюткину, потому как он повернулся к ней первым.
Женщина также отметила, что ранее пела в ресторанах. Она состояла в трех браках, где мужья запрещали ей проявлять творческий потенциал. Теперь ее главная цель — это победа.