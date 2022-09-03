В Омске в 2022 году 182 дома будут подключены к комплексу «Безопасный город»

Следующим этапом в объезде округа главой региона и градоначальником стала проверка реализации проекта «Безопасный двор» на примере дома № 27 по улице Пригородная.
Напомним, новый информационный ресурс направлен на создание правопорядка и безопасности региона за счет прогнозирования, реагирования, мониторинга и предупреждения возможных угроз, а также контроля устранения последствий чрезвычайных ситуаций. Для этого будут монтироваться видеокамеры с панелей «умных» домофонов, которые будут охватывать периметр домов, а видеопотоки поступать в хранилище АПК «Безопасный город». Проект рассчитан до 2024 года.
О ходе реализации этого проекта губернатору рассказал депутат Омского городского Совета Алексей Провозин:
«На примере этого дома мы видим, как выполняется модернизация домофонного оборудования на многоквартирных жилых секторах. В целом по городу 182 дома будут полностью оборудованы и подключены к системе, с обеспечением трансляции в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» уже в этом году. Работы планируется завершить до конца 2022 года. Для жителей оснащение домов будет бесплатным. Проект поможет обеспечить безопасность жителей», – пояснил Провозин.
В ответ Александр Бурков поинтересовался, кто и как сможет подключиться к этой системе.
«То есть любой житель может подключить эту функцию? Когда ребенок дома, а родители на работе и звонок по домофону, - родители, находящиеся на работе, могут включить и увидеть, кто звонит ему в квартиру? Это все бесплатно входит в комплекс? - уточнил Губернатор Александр Бурков.
Провозин пояснил, что, по сути, в доме просто поменяли домофоны и все, и никаких дополнительных плат не взимали.
«Раньше были обычные домофоны, просто поменяли и установили новые. С этого дома и начали - это первый дом, - уточнил Алексей Провозин.
Далее Бурков и Шелест отправились в микрорайон Лукьяновка. Здесь по федеральному проекту «Городская среда» партии «Единая Россия» идет благоустройство территории школы №95. Работы проводятся под контролем депутата Омского городского Совета Инны Гомолко.
«В 2021 году проведено рейтинговое голосование по отбору территорий, расположенных в жилых массивах и в спальных районах округа и подлежащих благоустройству в 2022 году. В Советском округе под благоустройство попали 18 зон рекреации. Одна из них на территории школы №95. Здесь выполняется обустройство хоккейной коробки с резиновым покрытием и оборудованием для занятий иными видами спорта: баскетбол и волейбол, а также обустроен тротуар. Здесь же выполняется обустройство детской площадки и школьного двора», - рассказала Гомолко.
Всего в 2022 году в рамках проекта «Городская среда» от «Единой России» в Омске планируется благоустроить 89 общественных территорий, из которых 11 - это большие знаковые объекты, а также 78 микротерриторий в спальных районах города.
«Вижу, территория вам знакома, вы ее хорошо знаете. И все проблемы знаете. И у вас такой основательный план на перспективу. Вы для себя определили, где и какие проблемные точки, что необходимо делать и в какой очередности, я правильно понимаю? Все-таки ключевое, что необходимо в вашем микрорайоне делать?» - поинтересовался губернатор.
На это депутат Гомолко заметила, что эта школа и является одним из центров притяжения для этого микрорайона.
«Сейчас вот мы находимся на территории 95-й школы, она у нас и является центром внимания, потому что школа большая, здесь вокруг нее 2 детских сада, и мы стараемся максимально насытить ее территорию всевозможными объектами. К нам уже даже федерация регби обратилась с просьбой дать им тоже место для занятий, в том числе на будущей многофункциональной площадке, где как вы видите, завершается покрытие современным синтетическим материалом», – пояснили Инна Гомолко.
В это время в каждой зоне школьной территории дети, пользуясь хорошей погодой, занимаются футболом, волейболом, гандболом. Школьники даже воспользовались присутствием губернатора и попросили у него автограф. Среди них и юный регбист Кирилл, который начал заниматься этим видом спорта два года назад
«Ты нападающий или защитник?», – уточнил у юного спортсмена Александр Бурков.
Выяснилось, что мальчик играет в обоих амплуа в зависимости от ситуации на поле.
«Если мяч ведет наша команда, то нападающий, если обороняемся – защитник», - пояснил Кирилл.
Далее пошли напутственные слова от губернатора и памятный автограф на мяче для регби.
«Ты выбрал мужественный спорт, так что давай, не подводи своих ребят в команде», - пожелал Бурков.
Добавим, что чуть раньше «единая Россия» предложила разработать проект по строительству в Омске крытых футбольных полей.