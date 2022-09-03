В Омске в 2022 году 182 дома будут подключены к комплексу «Безопасный город»

Напомним, новый информационный ресурс направлен на создание правопорядка и безопасности региона за счет прогнозирования, реагирования, мониторинга и предупреждения возможных угроз, а также контроля устранения последствий чрезвычайных ситуаций. Для этого будут монтироваться видеокамеры с панелей «умных» домофонов, которые будут охватывать периметр домов, а видеопотоки поступать в хранилище АПК «Безопасный город». Проект рассчитан до 2024 года.