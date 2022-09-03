«Единая Россия» поможет омичам отремонтировать подъезды

Губернатор Омской области Александр Бурков и мэр Омска Сергей Шелест занимаются объездом Советского округа. Они уже успели посетить парк «Зеленый остров», проверили, как продвигается ремонт на стадионе «Сибирский Нефтяник», а также выяснили, как ведется строительство крытого ледового катка возле ОмГТУ.
Во время объезда губернатор и мэр посетили территорию возле дворца культуры «Звездный». О том, как прошли работы по благоустройству, рассказала депутат Омского горсовета Наталья Чебыкина.
«В 2021 году здесь были выполнены демонтажные работы, реконструкция подпорных стен, замена твердого покрытия на центральной площади перед ДК, пешеходных дорожках сквера и отмостке здания, — объяснила депутат. — Обустроены дополнительные парковочные места, выполнен ремонт внутриквартального проезда. Осуществлен монтаж электрических сетей, установлено 49 парковых светильников. Работы по благоустройству включили в себя также мероприятия по сносу и обрезке зеленых насаждений, обустройству газонов».
По ее словам, в этом году на территории установили теневой навес, макет солнечной системы, парковые скамейки, урны, лавки, вазоны, цветники и велопарковки. Кроме того, Александр Бурков и Сергей Шелест проверили, как завершается благоустройство дворов возле домов № 1а, 3а, 5а и 9а на улице Волкова.
«На данном участке уже заменили асфальтового покрытие, установили бордюрные камни и организовали подходы к подъездам, - объяснил депутат Омского горсовета Дмитрий Лицкевич. – Осталось только установить скамейки и урны. Кроме того, жители неоднократно обращались с вопросом проведения внутреннего ремонта подъездов. За счет внебюджетных средств эти работы удалось выполнить в предыдущие годы, а также в начале этого года».
Глава региона уточнил, с какими вопросами обращаются жители пятиэтажек в указанном микрорайоне. Выяснилось, что в основном горожан волнуют вопросы ремонта кровли и тепловые проблемы. Также жильцам требуется помощь с ремонтом подъездов.
Неподалеку от жилых домов находится библиотечный центр «Дом семьи». Глава региона осмотрел помещения библиотеки, в которой реализовали сразу несколько проектов, направленных на популяризацию здорового образа жизни.
По словам Дмитрия Лицкевича, в этом году в библиотеке реализуют президентский грант «Открытый мир». Благодаря чему для людей с инвалидностью организовали досуговый комплексный центр.