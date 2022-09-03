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«Единая Россия» поможет омичам отремонтировать подъезды

3 сентября 08:56
Фото: Единая Россия
Уже в 2023 году горожане смогут рассчитывать на поддержку.

Губернатор Омской области Александр Бурков и мэр Омска Сергей Шелест занимаются объездом Советского округа. Они уже успели посетить парк «Зеленый остров», проверили, как продвигается ремонт на стадионе «Сибирский Нефтяник», а также выяснили, как ведется строительство крытого ледового катка возле ОмГТУ.

Во время объезда губернатор и мэр посетили территорию возле дворца культуры «Звездный». О том, как прошли работы по благоустройству, рассказала депутат Омского горсовета Наталья Чебыкина.

Фото: Единая Россия
«В 2021 году здесь были выполнены демонтажные работы, реконструкция подпорных стен, замена твердого покрытия на центральной площади перед ДК, пешеходных дорожках сквера и отмостке здания, — объяснила депутат. — Обустроены дополнительные парковочные места, выполнен ремонт внутриквартального проезда. Осуществлен монтаж электрических сетей, установлено 49 парковых светильников. Работы по благоустройству включили в себя также мероприятия по сносу и обрезке зеленых насаждений, обустройству газонов».

По ее словам, в этом году на территории установили теневой навес, макет солнечной системы, парковые скамейки, урны, лавки, вазоны, цветники и велопарковки. Кроме того, Александр Бурков и Сергей Шелест проверили, как завершается благоустройство дворов возле домов № 1а, 3а, 5а и 9а на улице Волкова.

Фото: Единая Россия
«На данном участке уже заменили асфальтового покрытие, установили бордюрные камни и организовали подходы к подъездам, - объяснил депутат Омского горсовета Дмитрий Лицкевич. – Осталось только установить скамейки и урны. Кроме того, жители неоднократно обращались с вопросом проведения внутреннего ремонта подъездов. За счет внебюджетных средств эти работы удалось выполнить в предыдущие годы, а также в начале этого года».
Фото: Единая Россия

Глава региона уточнил, с какими вопросами обращаются жители пятиэтажек в указанном микрорайоне. Выяснилось, что в основном горожан волнуют вопросы ремонта кровли и тепловые проблемы. Также жильцам требуется помощь с ремонтом подъездов.

Фото: Единая Россия

Неподалеку от жилых домов находится библиотечный центр «Дом семьи». Глава региона осмотрел помещения библиотеки, в которой реализовали сразу несколько проектов, направленных на популяризацию здорового образа жизни.

По словам Дмитрия Лицкевича, в этом году в библиотеке реализуют президентский грант «Открытый мир». Благодаря чему для людей с инвалидностью организовали досуговый комплексный центр.

Фото: Единая Россия
#Вероника Жукова#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Александр Бурков#Сергей шелест#Благоустройство#Наталья Чебыкина
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