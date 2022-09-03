«Единая Россия» поможет омичам отремонтировать подъезды

По ее словам, в этом году на территории установили теневой навес, макет солнечной системы, парковые скамейки, урны, лавки, вазоны, цветники и велопарковки. Кроме того, Александр Бурков и Сергей Шелест проверили, как завершается благоустройство дворов возле домов № 1а, 3а, 5а и 9а на улице Волкова.