Анна Кузнецова поддержала предложение о бесплатном питании для учеников средней школы

В Омском государственном педагогическом университете прошла встреча заместителя председателя Госдумы РФ, заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Анны Кузнецовой с молодыми учителями и советниками директоров омских школ по воспитательной работе.
Посетить именно ОмГПУ Анна Кузнецова решила совсем не случайно, поскольку сама является выпускницей Педагогического института имени В. Г. Белинского Пензенского университета.
На этой встрече, в частности, педагог из школы № 130 Платон Кузнецов затронул тему горячего питания для школьников. Напомним, по поручению Владимира Путина с 1 сентября 2020 года для всех учеников начальных классов оно стало бесплатным.
«Как Вы относитесь к возможности расширения категорий обучающихся для предоставления бесплатного питания», – обратился к Анне Кузнецовой советник Платон Кузнецов.
В ответ, омбудсмен заверила присутствующих, что «Единая Россия» будет всячески стимулировать и продвигать это решение.
«Конечно, лучше распространить эту инициативу на всех. Старшие и младшие ребята, 4 класс от 5, почти ничем не отличаются. И, безусловно, мы долго добивались решения этой задачи. Сначала – начальная школа, затем – дети с ограниченными возможностями здоровья. Уверена, эта тема будет развиваться и дальше. И мы будем стараться стимулировать этот процесс и поддерживать, - ответила заместитель председателя Государственной Думы.
Помимо прочего, именно в Омске федеральный эксперт в сфере образования впервые встретилась с выпуском специалистов, которые будут заниматься в школе воспитательной работой.
«Мы столько об этом говорили, столько шли к этому, столько исследований проводили, и вот, наконец, выпускаются люди, которые возьмут в свои руки одну из самых сложных задач – это воспитание наших детей. Я считаю, что мы все должны им помогать. Каждый – в сферу своей компетенции. Как родители, как специалисты в разных областях, должны слушать как никого именно их, и должны вместе помогать найти ответ на основной вопрос школы – какими должны быть наши дети», — уверена Кузнецова.
Об участии Омской области в реализации пилотного проекта «Советники по воспитанию» рассказала Александра Огородникова, главный эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан ФГБУ «Росдетцентр» - региональный координатор проекта «Навигаторы детства».
«Коллеги транслируют в школе повестку и Российского движения школьников, и юнармейского движения, и крупных федеральных и региональных общественных организаций, и конкурс «Большая перемена», - все это сегодня входит в круг обязанностей советников по воспитанию», — объяснила задачи нового специалиста в школе Огородникова.
Отметим Новая должность - советника директора по воспитательной работе - в школах Омской области появилась с марта 2021 года, а в 2023-2024 учебном году такие ставки будут открыты уже во всех средних общеобразовательных учреждениях страны.
По словам Кузнецовой, сейчас у школы – две важнейшие функции: обучение и воспитание. Именно поэтому она поддерживает инициативу Владимира Путина по принятию поправок в закон «Об образовании», усиливающих воспитательный компонент в образовательном процессе.