Жителей России намерены защитить от психологов-шарлатанов

Жители России начиная с периода пандемии стали чаще прибегать к услугам психологов, однако оказание подобной помощи не регулируется законом, поэтому было принято решение подготовить законопроект о психологической помощи. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на «Парламентскую газету».
Работу над проектом закона возобновили порядка шести лет назад, и особенно актуален он стал в период пандемии: многие жители России начали обращаться за помощью к психологам и прочим специалистам. На фоне такого спроса появилось множество шарлатанов, о чем рассказал декан факультета психологии МГУ, академик РАО Юрий Зинченко.
Как отметил Зинченко, принятие закона даст жителям России гарантию того, что они смогут получать услуги на профессиональном уровне. В документе планируется прописать определение психологической помощи и перечень специалистов, имеющих право ее оказывать. Также в законе будет уточняться, чем психолог отличается от психиатра, и имеет ли он право назначать лекарственные препараты.