Жителей России намерены защитить от психологов-шарлатанов

Как отметил Зинченко, принятие закона даст жителям России гарантию того, что они смогут получать услуги на профессиональном уровне. В документе планируется прописать определение психологической помощи и перечень специалистов, имеющих право ее оказывать. Также в законе будет уточняться, чем психолог отличается от психиатра, и имеет ли он право назначать лекарственные препараты.