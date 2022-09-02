Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жителей России намерены защитить от психологов-шарлатанов

2 сентября 18:29
Фото: piqsels.com
Россиян собираются защищать от психологов-шарлатанов.

Жители России начиная с периода пандемии стали чаще прибегать к услугам психологов, однако оказание подобной помощи не регулируется законом, поэтому было принято решение подготовить законопроект о психологической помощи. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на «Парламентскую газету».

Работу над проектом закона возобновили порядка шести лет назад, и особенно актуален он стал в период пандемии: многие жители России начали обращаться за помощью к психологам и прочим специалистам. На фоне такого спроса появилось множество шарлатанов, о чем рассказал декан факультета психологии МГУ, академик РАО Юрий Зинченко.

Как отметил Зинченко, принятие закона даст жителям России гарантию того, что они смогут получать услуги на профессиональном уровне. В документе планируется прописать определение психологической помощи и перечень специалистов, имеющих право ее оказывать. Также в законе будет уточняться, чем психолог отличается от психиатра, и имеет ли он право назначать лекарственные препараты. 

Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10