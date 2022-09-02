В России 25% авто с пробегом являются кроссоверами или внедорожниками

Уточняется, что одним из самых крупных сегментом автомобилей на вторичном рынке стал сегмент В (малолитражные авто), на долю которого пришлось более тридцати семи процентов. На втором месте, соответственно, сегмент SUV с долей в двадцать пять процентов. И наконец, каждая шестая машина с пробегом, приобретенная россиянами в первом полугодии этого года, принадлежала к сегменту С (семейные авто) с долей свыше шестнадцати процентов