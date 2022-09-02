В России 25% авто с пробегом являются кроссоверами или внедорожниками

По мнению экспертов, на отечественном авторынке среди новых машин, которые были проданы за первые шесть месяцев этого года, сегмент SUV (внедорожные авто, используемые по большей части в городах и на асфальтированных дорогах) занимал более пятидесяти процентов от общего объема, а среди подержанных таких автомобилей насчитывается только двадцать пять процентов. Об этом пишет iz.ru со ссылкой на агентство «Автостат».
Уточняется, что одним из самых крупных сегментом автомобилей на вторичном рынке стал сегмент В (малолитражные авто), на долю которого пришлось более тридцати семи процентов. На втором месте, соответственно, сегмент SUV с долей в двадцать пять процентов. И наконец, каждая шестая машина с пробегом, приобретенная россиянами в первом полугодии этого года, принадлежала к сегменту С (семейные авто) с долей свыше шестнадцати процентов
Таким образом, доля этих трех сегментов составила порядка восьмидесяти процентов от общего объема рынка подержанных легковых автомобилей в первом полугодии 2022 года.