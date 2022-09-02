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В Омске сразу 10 человек ответят перед судом за азартные игры

2 сентября 04:17
Фото: 1MI
Незаконная игорная деятельность фигурантов дела, по подсчетам силовиков, принесла им почти 13 млн рублей.

В Ленинском районном суде города Омска началось рассмотрение уголовного дела в отношении банды омичей, которые занимались незаконной игорной деятельностью. На скамье подсудимых оказалось сразу 10 человек. 

«По версии следствия, с августа 2018 по февраль 2021 года подсудимые организовали проведение азартных игр в Омске, и раз за разом меняли местоположение незаконных казино», – пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области. 

За эти два с половиной года фигуранты сменили 6 адресов и, как подсчитали силовики, заработали порядка 12.9 млн рублей. 

Работу незаконных казино прервали оперативники УМВД по Омской области в заведении, которое было расположено в цокольном этаже одного из домов на Иртышской Набережной. 

Во время следствия лишь 8 обвиняемых признали вину в инкриминируемых деяниях, да и то частично. Организаторы казино от дачи показаний отказались. 

В целях обеспечения возможной конфискации следствием наложен арест на деньги и имущество обвиняемых на сумму свыше 3 млн рублей.

 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Уголовное дело#Прокуратура Омской области#Казино
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