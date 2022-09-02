В Омске сразу 10 человек ответят перед судом за азартные игры

В Ленинском районном суде города Омска началось рассмотрение уголовного дела в отношении банды омичей, которые занимались незаконной игорной деятельностью. На скамье подсудимых оказалось сразу 10 человек.
«По версии следствия, с августа 2018 по февраль 2021 года подсудимые организовали проведение азартных игр в Омске, и раз за разом меняли местоположение незаконных казино», – пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области.
За эти два с половиной года фигуранты сменили 6 адресов и, как подсчитали силовики, заработали порядка 12.9 млн рублей.
Работу незаконных казино прервали оперативники УМВД по Омской области в заведении, которое было расположено в цокольном этаже одного из домов на Иртышской Набережной.
Во время следствия лишь 8 обвиняемых признали вину в инкриминируемых деяниях, да и то частично. Организаторы казино от дачи показаний отказались.
В целях обеспечения возможной конфискации следствием наложен арест на деньги и имущество обвиняемых на сумму свыше 3 млн рублей.