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Студенты ОмГУПСа провели 1 сентября с сумками на лавках у общежития

2 сентября 08:29
Фото: 1MI
Студенты заявили, что их не заселяют из-за долгов по учебе. В вузе информацию не подтверждают.

Сегодня, 2 сентября, в паблике «Инцидент Омск» появилась жалоба от студентов ОмГУПСа. Автор поста рассказал, что студенты не смогли заселиться в общежитие из-за «хвостов» по учебе. К посту приложены фото сумок, сваленных возле скамейки у общежития.

«Сотни студентов которые приехали и разных уголков России теперь должны искать себе ночлег! Такие действия со стороны университета не правомерны, в договорах и в положение ничего не прописано», — рассказал автор поста (орфография и пунктуация сохранены).
Фото: скриншот Инцидент Омск

Он уточнил, что в деканате факультета ИАТИТ заявили, что такое решение приняли в воспитательных целях, чтобы студенты быстрее закрыли долги. Причем утверждается, что это сознательная политика деканата, а сотрудники администрации отправляют студентов искать квартиры «с улыбкой на лице».

«Деканат отвечает что мы так договорились со всеми факультетами в целях воспитания и прогресс, что бы вы быстрее закрыли долги!» — пишет автор (орфография и пунктуация сохранены).

Впрочем, в пресс-службе ОмГУПС опровергли такую причину задержки в заселении.

«У 1 курса занятия начались 1 сентября, поэтому их заселяли в первую очередь. У всех остальных занятия с 5 сентября, их заселяют чуть позже. Ребят об этом предупреждали. Студентам сказали, что долги нужно сдавать в кратчайшее время, но к началу занятий все будут заселены независимо от наличия долгов», — сообщили Городу55 в пресс-службе вуза.

В пресс-службе полагают, что произошло недоразумение с одним из факультетов. Возможно, кто-то из администрации действительно произнес угрозу, что студентов с долгами не заселят, но к реальности это не имеет отношения, заявили в вузе.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#ОмГУПС#Вуз#Студенты
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