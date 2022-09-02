«Счастливую» купюру в пять тысяч продают в интернете за 7,77 млн рублей

На популярном сайте объявлений появилось предложение приобрести «счастливую» купюру номиналом в пять тысяч рублей, пишет 360tv.ru. Продавец оценил коллекционную купюру в 7 777 777 рублей.
На «Авито» продается банкнота номиналом в пять тысяч рублей, «бывшая в употреблении». Ее номерной знак — 7777777. Объявление о продаже купюры на сайте появилось 29 августа 2022 года.
Автор объявления в сопроводительном сообщении указывает, что это уникальная купюра, «одна в своем роде», и намерен отдать ее «только в счастливые руки». Стоимость купюры — 7 777 777 рублей, однако продавец готов обсуждать цену с покупателем.