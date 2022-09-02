Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС. В ведомстве призывают соблюдать правила безопасности: не оставлять детей без присмотра, не укрываться от ветра на остановках и вблизи рекламных щитов, а также парковать автомобили вдали от деревьев.