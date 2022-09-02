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На Омскую область надвигается штормовой ветер

2 сентября 08:48
Фото: 1MI
Погода ухудшается: вечером ожидается ветер с порывами до 20 м/с.

Вечером 2 сентября синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют шторм. С 21:00 вечера и весь следующий день местами по региону будет ветер с порывами 15-20 м/с. 

Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС. В ведомстве призывают соблюдать правила безопасности: не оставлять детей без присмотра, не укрываться от ветра на остановках и вблизи рекламных щитов, а также парковать автомобили вдали от деревьев.

Отметим, в то же время на завтра передают жару до +35 градусов. Днем возможны дожди и жара.

Напомним, что сейчас по области все также действует 3 класс пожарной опасности, а на территории Калачинского района — 4.

#Ольга Цветатий#Общество#Город#Погода#Новости#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Осень#Штормовой ветер#Лесной пожар
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