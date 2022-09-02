Вечером 2 сентября синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют шторм. С 21:00 вечера и весь следующий день местами по региону будет ветер с порывами 15-20 м/с.
Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС. В ведомстве призывают соблюдать правила безопасности: не оставлять детей без присмотра, не укрываться от ветра на остановках и вблизи рекламных щитов, а также парковать автомобили вдали от деревьев.
Отметим, в то же время на завтра передают жару до +35 градусов. Днем возможны дожди и жара.
Напомним, что сейчас по области все также действует 3 класс пожарной опасности, а на территории Калачинского района — 4.