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Михалков предрек разработку российскими специалистами аналога IMAX

2 сентября 16:30
Фото: 1MI
Российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, киноактер, телеведущий и блогер, глава Союза кинематографистов Никита Михалков заявил, что отечественные инженеры способны без особых финансовых затрат создать российский аналог канадского формата IMAX.

Он отметил, что если через шестнадцать лет после Второй мировой войны страна смогла запустить в космос спутник, то в случае с IMAX какие-то трудности вряд ли возникнут. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на ТАСС.

Михалков также сообщил, что доходы от углеводородов, получаемые в настоящее время, позволят обеспечить финансирование инженерам на то, чтобы создать «систему не хуже IMAX».

Напомним, ранее компания IMAX объявила о своем уходе с российского рынка и о том, что запрещает использование своего формата.

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