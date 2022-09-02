Михалков предрек разработку российскими специалистами аналога IMAX

Он отметил, что если через шестнадцать лет после Второй мировой войны страна смогла запустить в космос спутник, то в случае с IMAX какие-то трудности вряд ли возникнут. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на ТАСС.
Михалков также сообщил, что доходы от углеводородов, получаемые в настоящее время, позволят обеспечить финансирование инженерам на то, чтобы создать «систему не хуже IMAX».
Напомним, ранее компания IMAX объявила о своем уходе с российского рынка и о том, что запрещает использование своего формата.