Starbucks обвинили в расизме

Против генерального директора Starbucks Говарда Шульца подали иск за квоты на «небелых» сотрудников, пишет 360tv.ru, ссылаясь на официальное сообщение компании. Истцы — американский проект по защите гражданских прав («Проект ACR») и Национальный центр исследований государственной политики.
Национальный центр исследований государственной политики — акционер Starbucks. Организация выступает против корпоративной программы мотивации, которая стимулирует руководителей при найме на работу ориентироваться на цвет кожи. Говарда Шульца уже обвинили в нарушении федеральных и региональных законов о гражданских правах.
Акционер требует наказать ответственных и запретить должностным лицам и руководителям Starbucks ориентироваться при приеме на работу на старые правила.