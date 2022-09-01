Starbucks обвинили в расизме

Национальный центр исследований государственной политики — акционер Starbucks. Организация выступает против корпоративной программы мотивации, которая стимулирует руководителей при найме на работу ориентироваться на цвет кожи. Говарда Шульца уже обвинили в нарушении федеральных и региональных законов о гражданских правах.