Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Starbucks обвинили в расизме

1 сентября 17:01
Фото: piqsels.com
Акционер подал иск против Starbucks, обвинив компанию в расизме.

Против генерального директора Starbucks Говарда Шульца подали иск за квоты на «небелых» сотрудников, пишет 360tv.ru, ссылаясь на официальное сообщение компании. Истцы — американский проект по защите гражданских прав («Проект ACR») и Национальный центр исследований государственной политики.

Национальный центр исследований государственной политики — акционер Starbucks. Организация выступает против корпоративной программы мотивации, которая стимулирует руководителей при найме на работу ориентироваться на цвет кожи. Говарда Шульца уже обвинили в нарушении федеральных и региональных законов о гражданских правах.

Акционер требует наказать ответственных и запретить должностным лицам и руководителям Starbucks ориентироваться при приеме на работу на старые правила.

Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10