В Омской области бдительная учительница расстроила телефонных мошенников

Далее неизвестные попытались оформить кредит на имя потерпевшей в одном из банков на 300 тысяч рублей. Вот только педагог внимательно вчиталась в тексты приходящих ей сообщений, поняла, что ее обманывают и прекратила общение с подозреваемыми.