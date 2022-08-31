В Омской области бдительная учительница расстроила телефонных мошенников

В Исилькульском районе Омской области 45-летняя учительница одной из местных школ смогла избежать неприятных последствий после общения с телефонными мошенниками. Женщина во время прекратила общение с ними и обратилась в полицию.
«Потерпевшей поступил звонок якобы от сотрудника портала «Государственных услуг». Под предлогом помощи в восстановлении доступа к личному кабинету, аферисты выманили у женщины код к ее банковской карте», – пояснили Городу55 в УВД по Омской области.
Далее неизвестные попытались оформить кредит на имя потерпевшей в одном из банков на 300 тысяч рублей. Вот только педагог внимательно вчиталась в тексты приходящих ей сообщений, поняла, что ее обманывают и прекратила общение с подозреваемыми.
Сейчас по факту этого инцидента возбуждено уголовное дело за покушение на мошенничество.