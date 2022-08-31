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В Омской области бдительная учительница расстроила телефонных мошенников

31 августа 04:00
Фото: 1MI

Мошенники не смогли обмануть омскую учительницу на 300 тысяч рублей

Внимательность женщины, по данным силовиков, помогла ей не стать обладательницей «счастливого» кредита на крупную сумму.

В Исилькульском районе Омской области 45-летняя учительница одной из местных школ смогла избежать неприятных последствий после общения с телефонными мошенниками.  Женщина во время прекратила общение с ними и обратилась в полицию. 

«Потерпевшей поступил звонок якобы от сотрудника портала «Государственных услуг». Под предлогом помощи в восстановлении доступа к личному кабинету, аферисты выманили у женщины код к ее банковской карте», – пояснили Городу55 в УВД по Омской области. 

Далее неизвестные попытались оформить кредит на имя потерпевшей в одном из банков на 300 тысяч рублей. Вот только педагог внимательно  вчиталась в тексты приходящих ей сообщений, поняла, что ее обманывают и прекратила общение с подозреваемыми. 

Сейчас по факту этого инцидента возбуждено уголовное дело за покушение на мошенничество.  

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область#Уголовное дело#Полиция#Мошенничество
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