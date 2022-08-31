ЕР: По программе капитального ремонта к 1 сентября откроется свыше тысячи школ

В программе участвуют 75 регионов, и по итогам года ремонт будет выполнен в 1661 школе.
По сообщению издания, о программе рассказала координатор направления народной программы «Единой России» «Современное образование и передовая наука», председатель Комитета Государственной думы по просвещению Ольга Казакова. Она отметила, что к 1 сентября в регионах будет открыто более тысячи школ, в которых провели капитальный ремонт в рамках федеральной программы ЕР, стартовавшей в этом году. Она подчеркнула, что капитальный ремонт школ по программе ЕР представляет собой не только обновление окон, фасадов и крыш, но также создание новых возможностей для учеников. В образовательных учреждениях будут открыты спортивные секции, театральные кружки, современные пространства для проведения внеклассных работ, пишет rostovgazeta.ru.
Партия “Единая Россия” и Минпросвещения сформировали специальные общественные штабы на федеральном уровне, которые осуществляют контроль ремонтных работ в учебных заведениях. За каждым объектом закреплены депутаты партии всех уровней и сенаторы. К разработке проектов, контролю над выполнением работ и приемке учебных заведений привлечены родители, ученики и педагоги.
Ольга Казакова подчеркнула, что “Единая Россия” также осуществляет контроль над проведением капитального ремонта в школах, которые планируют завершить его после первого сентября. На это время ученики и рабочие коллективы учебных заведений распределены по другим образовательным учреждениям.
В 2023 году в рамках программы капитального ремонта школ планируют отремонтировать 3 тысячи школ, из которых шестьдесят четыре процента находятся в селах или небольших городах.
Напомним: программа капитального ремонта школ была закреплена в народной программе “Единой России”. Партия включила в реестр 7,3 тысячи школ, которым необходим капремонт, после чего направила документ в Минпросвещения. Ведомство и партия создали общественные штабы, которые контролируют работы на всех этапах.
На сайте ER.RU пишут, что партия обеспечила выделение средств из федерального бюджета на реализацию программы капремонта. В 2022 году на ее реализацию предусмотрено 66,5 миллиарда рублей.
«В рамках народной программы партии «Единая Россия» и федерального проекта «Новая школа» в 2022 году в Омской области проводится капитальный ремонт двух школ. Ремонт ведется в Марьяновской средней общеобразовательной школе № 1 и в Полтавской адаптивной школе-интернате.
Полтавская адаптивная школа-интернат приступит к работе с 1 сентября текущего года в особом режиме. Занятия для ребят из Полтавского городского, Ворошиловского и Ольгинского поселений будут проходить на территории школы в корпусе для начальных классов. Воспитанники, проживающие в других поселениях, временно будут посещать занятия в школах по месту жительства. В Марьяновской школе идут регулярные инспекции объекта. Работа подрядчика - на особом контроле. В последние дни строители наращивают темп работ, увеличивают численность работающих.
В 2023 году будет проведен капремонт двух учреждений в Омске: средней общеобразовательной школы № 3 и гимназии № 75», - рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Омской области Александр Артёмов.