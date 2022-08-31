ЕР: По программе капитального ремонта к 1 сентября откроется свыше тысячи школ

По сообщению издания, о программе рассказала координатор направления народной программы «Единой России» «Современное образование и передовая наука», председатель Комитета Государственной думы по просвещению Ольга Казакова. Она отметила, что к 1 сентября в регионах будет открыто более тысячи школ, в которых провели капитальный ремонт в рамках федеральной программы ЕР, стартовавшей в этом году. Она подчеркнула, что капитальный ремонт школ по программе ЕР представляет собой не только обновление окон, фасадов и крыш, но также создание новых возможностей для учеников. В образовательных учреждениях будут открыты спортивные секции, театральные кружки, современные пространства для проведения внеклассных работ, пишет rostovgazeta.ru.