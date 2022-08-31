3 сентября в Омской области пройдет акция «Диктант Победы-2022»

Справка: «Диктант Победы» — международная историческая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о событиях 1941–1945 годов. Участники диктанта, набравшие максимальный балл, получат преференции при поступлении в вуз. Он включает в себя два варианта по 25 вопросов в каждом. На ответ отводится 45 минут. Вопросы носят разноплановый характер: вставить пропущенные слова в тексте, указать автора поэмы, посвященной войне, на основании приведенного отрывка определить город, событие или участника военных действий. Некоторые вопросы связаны с художественными фильмами и монументами, посвященными Великой Отечественной войне.