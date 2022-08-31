3 сентября в Омской области пройдет акция «Диктант Победы-2022»

3 сентября по всей стране и в Омской области пройдёт Международная акция «Диктант Победы-2022» партии «Единая Россия». Для проведения диктанта по региону будет организовано больше 280 площадок.
«С каждым днём увеличивается число площадок акции. Напомню, что в прошлом году в рамках акции было организовано более 16,5 тысяч площадок. Интерес к Диктанту растёт, и сегодня число площадок уже составляет более 17,5 тысяч», — подчеркнул председатель комитета Госдумы по информации Александр Хинштейн.
Александр Хинштейн отметил, что многие сторонние организации проявляют инициативу самостоятельно организовывать площадки проведения.
«Международный исторический диктант, посвященный событиям Великой Отечественной войны, «Диктант Победы» стал ежегодным важным мероприятием в жизни страны. В настоящее время в Омской области зарегистрировано более 280 площадок во всей муниципальных районах региона. Уже доступна регистрация участников для участия в «Диктанте Победы», — рассказал председатель общественного совета партийного проекта «Историческая память» Александр Артемов.
Акция объединяет не только российские города, но и известна далеко за пределами страны. Об этом отметила председатель комитета по социальным вопросам Омского городского Совета Светлана Студеникина.
«Без целеполагания, без сохранения культуры и истории можно потерять будущее! Поэтому так важно хранить и, главное, передавать истинную информацию о Великой Отечественной войне молодежи. Единство всех поколений должно быть. Отрадно видеть, что к акции присоединяются омичи разных возрастов. Диктант Победы напишут учащиеся и более взрослое население. Чем больше будет памятных мероприятий, связанных с этими кровавыми для нашей родины событиями, тем крепче будет историческая память», — отметила Светлана Студеникина.
Зарегистрироваться на «Диктант Победы-2022» можно на сайте акции диктантпобеды.рф. Для участия на сайте нужно выбрать площадку на карте, кликнуть на кнопку «Записаться здесь» и следовать инструкции.
Справка: «Диктант Победы» — международная историческая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о событиях 1941–1945 годов. Участники диктанта, набравшие максимальный балл, получат преференции при поступлении в вуз. Он включает в себя два варианта по 25 вопросов в каждом. На ответ отводится 45 минут. Вопросы носят разноплановый характер: вставить пропущенные слова в тексте, указать автора поэмы, посвященной войне, на основании приведенного отрывка определить город, событие или участника военных действий. Некоторые вопросы связаны с художественными фильмами и монументами, посвященными Великой Отечественной войне.