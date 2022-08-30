Убивший «Мисс Кузбасс» сибирский чиновник попросил снисхождения

Бывший заммэра Новокузнецка объяснил свою просьбу тем, что родственники якобы не смогут обеспечить детей. Их у него трое: дочь от убитой супруги и еще двое детей от другой женщины. Экс-чиновник заявил, что от его долгого заключения им не будет пользы, поэтому мягкий приговор будет в интересах детей, а не отца.