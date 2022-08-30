Убивший «Мисс Кузбасс» сибирский чиновник попросил снисхождения

В Кемеровской области проходит судебный процесс над бывшим вице-мэром Новокузнецка Александром Поповым, обвиняемом в убийстве супруги Ксении Поповой в августе 2021 года. Как сообщает «Сибдепо», 29 августа экс-чиновник выступил с последним словом, в котором попросил судью о снисхождении.
Бывший заммэра Новокузнецка объяснил свою просьбу тем, что родственники якобы не смогут обеспечить детей. Их у него трое: дочь от убитой супруги и еще двое детей от другой женщины. Экс-чиновник заявил, что от его долгого заключения им не будет пользы, поэтому мягкий приговор будет в интересах детей, а не отца.
Приговор Александру Попову должны вынести 1 сентября. Прокурор запросил для него 13 лет лишения свободы.
Напомним, во время допроса экс-чиновник уверял, что супруга сама взяла нож, а он якобы пытался его выхватить, они упали, и нож вошел в шею женщины. Однако судебная экспертиза показала, что убитой нанесли пять ножевых ранений, одно из которых — в сердце.