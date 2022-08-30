Пермская ЦБК: Выпускной коллектор сточных вод улучшит экологию в Голованове

В соответствии с ней биологические очистные сооружения (БОС) предприятие инвестирует 70 миллионов рублей, пишет properm.ru.
Очистными сооружениями ПЦБК, которыми оснащена первая производственная площадка, находящаяся в Голованове, ежесуточно очищаются 35 тысяч кубометров стоков предприятия. За 19 часов они проходят пять ступеней очистки, после чего очищенная вода поступает в коллектор водовыпуска и направляется в Чусовую.
Так как эксплуатация действующего водовыпуска предприятием началась более 40 лет назад, ему уже нужна замена. В июле нынешнего года ПЦБК стала возводить новый объект. При этом предпочтение было отдано современным материалам отечественного производства. Например, полиэтиленовую трубу, диаметр которой один метр, не берет коррозия, а срок ее службы достигает 70–80 лет.
По данным, озвученным заместителем гендиректора ПЦБК Михаилом Спасенниковым, проектная мощность очистных сооружений составляет 57 тысяч кубометров в сутки, а сегодня сюда поступает около 35 тысяч кубометров. Это говорит о способности сооружений полностью очищать стоки. Уменьшить нагрузку на БОС помогла модернизация производства и снижение водопотребления. Кроме того, свою роль сыграли местные системы очистки, которые были созданы непосредственно в цехах.
Как уточнил главный инженер ПЦБК, руководитель проекта строительства нового водовыпуска Вячеслав Новокшонов, в связи со спецификой объекта работы решено было разделить на две части. Одна — подводная, другая — сухопутная. Та полукилометровая часть трубопровода, что проходит под водой, рабочими уже уложена. Сейчас анализируется качество выполненных работ. А 100-метровая верхняя часть водовыпуска сейчас укладывается. Одновременно с укладкой трубопровода строятся и бетонируются каркасы двух камер гашения.
Проектирование объекта, прохождение экспертиз и различные согласования заняли восемь месяцев. После прохождения государственной экологической экспертизы, которая учитывала наличие реки и водоохранной зоны, было выдано положительное заключение, и предприятие смогло начать строить объект. Что касается прибрежной части трубопровода и камер гашения, их предполагается сдать этой осенью.
Вместе с этим в соответствии с рекомендацией Росрыболовства идут работы по восполнению биологических ресурсов Камского водохранилища, в воды которого в середине июля ПЦБК выпустила 6,5 тысячи мальков стерляди. Эта рыба находится в Красной книге.