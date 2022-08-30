Пермская ЦБК: Выпускной коллектор сточных вод улучшит экологию в Голованове

Так как эксплуатация действующего водовыпуска предприятием началась более 40 лет назад, ему уже нужна замена. В июле нынешнего года ПЦБК стала возводить новый объект. При этом предпочтение было отдано современным материалам отечественного производства. Например, полиэтиленовую трубу, диаметр которой один метр, не берет коррозия, а срок ее службы достигает 70–80 лет.