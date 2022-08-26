В деловую программу ВЭФ вошло свыше 90 мероприятий

Темой других блоков станет место, занимаемое Россией в мире, и ее судьба в будущем: насколько и в каком направлении изменится схема мирового разделения труда, а вместе с ней и планетарная логистика, что станет происходить с финансовыми рынками в ситуации, когда в мире нарастает недоверие друг к другу. Участники обсудят создание нового качества жизни и следующий вопрос: почему патриотизм может прийти на смену терпимости людей друг к другу?