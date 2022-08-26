В деловую программу ВЭФ вошло свыше 90 мероприятий

Как сообщает, ключевой темой нынешнего форума, мероприятия которого пройдут с 5 по 8 сентября во Владивостоке, будет «На пути к многополярному миру», пишет vostokmedia.com.
По мнению, озвученному полпредом президента в ДФО, председателем оргкомитета ВЭФ-22 Юрием Трутневым, форум выступает в качестве одного из важных инструментов, которые способствуют развитию всего Дальнего Востока. На площадках инвесторы, представители бизнеса и власти обсудят актуальные темы, проведут официальные встречи и переговоры, заключат соглашения и контракты.
Деловую программу форума ее организаторы разбили на тематические блоки по шести основным направлениям. Так, в частности, участники блока под названием «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира» будут дискутировать о судьбе БАМа и Транссиба, рассмотрят новую систему снабжения, СМП, в какой степени аэропортовая инфраструктура Дальнего Востока и Арктики способна содействовать авиационной доступности в эти регионы. В состав блока «Молодежный ВЭФ» включена презентация программы «Муравьев-Амурский — 2030». Его участники рассмотрят проблемы, связанные с социальными сетями, молодежным предпринимательством, будущим финансовым рынком, бизнес-образованием и карьерой.
Темой других блоков станет место, занимаемое Россией в мире, и ее судьба в будущем: насколько и в каком направлении изменится схема мирового разделения труда, а вместе с ней и планетарная логистика, что станет происходить с финансовыми рынками в ситуации, когда в мире нарастает недоверие друг к другу. Участники обсудят создание нового качества жизни и следующий вопрос: почему патриотизм может прийти на смену терпимости людей друг к другу?
Как всегда, ключевая роль среди мероприятий форума отводится пленарному заседанию.
По информации, озвученной советником президента РФ Антоном Кобяковым, на нынешний форум могут приехать представители более чем 60 стран. Это касается как официальных делегаций, так и инвесторов и предпринимателей, у которых есть заинтересованность в том, чтобы развивался дальневосточный регион.
В программе первого дня ВЭФ еще один симпозиум — II Международный форум, который посвящен сохранению тигра. Мероприятие должно привлечь внимание международного сообщества к этой проблеме.
Холдинг 1MI выступает в роли информационного партнера ВЭФ.