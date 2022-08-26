Программа ВСК «ДМС для своих» обладатель премии FinAward 2022

«Цифровая трансформация отрасли ставит перед нами новые задачи, в том числе в медицинской сфере. Программа «Для своих» способствует повышению доступности медицинской помощи для россиян независимо от их места проживания, скорость получения терапии растет в разы за счет возможности телемедицинской консультации и дистанционной подачи документов, - отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК. – Мы видим, что спрос на ДМС с начала года растет – по итогам 1 квартала объем взносов в данном сегменте вырос на 7%, поэтому страховщикам необходимо улучшать качество обслуживания пациентов, внедрять цифровые решения, которые позволят модернизировать и упростить процесс оказания медицинской помощи. А высокая оценка Экспертного совета премии говорит, что мы движемся в правильном направлении».