Открыли огонь. Полиция обстреляла машину пьяного гонщика в Омской области

Нарушитель успел выехать за пределы Тары. Тогда автоинспекторы предупредили его, что будут применять огнестрельное оружие. Выстрел в воздух не подействовал. После этого экипаж ДПС несколько раз выстрелил по левому переднему колесу машины. Только тогда водитель остановился, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.