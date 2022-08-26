Открыли огонь. Полиция обстреляла машину пьяного гонщика в Омской области

Полицейская погоня развернулась в городе Тара Омской области. На улице Лихачева полицейские остановили автомобиль без госномеров. Сотрудник Госавтоинспекции направился к водителю для проверки документов, однако тот нажал на газ.
Началось преследование. Водитель, как впоследствии оказалось, пьяный, хаотично менял направление движения, превышал скорость и игнорировал дорожные знаки. Такое поведение на дороге было опасно для других автомобилистов.
Нарушитель успел выехать за пределы Тары. Тогда автоинспекторы предупредили его, что будут применять огнестрельное оружие. Выстрел в воздух не подействовал. После этого экипаж ДПС несколько раз выстрелил по левому переднему колесу машины. Только тогда водитель остановился, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мужчину задержали. Им оказался житель села Екатерининское Тарского района. По результатам освидетельствования установлено, что он был в состоянии алкогольного опьянения.
«В отношении мужчины составлено пять протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.2, 12.8, 12.15, 12.25, 12.37 КоАП РФ. Автомобиль помещен на штрафную стоянку», - добавили в полиции.