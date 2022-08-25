Застройщик омских «Кварталов Драверта» объявил о слиянии с «Брусникой»

В минувшую среду, 24 августа, стало известно о скорой реорганизации компании-застройщика микрорайона «Кварталы Драверта» в Омске — ООО «Брусника. Кварталы Драверта. Омск. Специализированный застройщик». Согласно открытым данным, компанию хотят присоединить к «материнскому» ООО «Брусника».
«ООО „Брусника. Кварталы Драверта. Омск. Специализированный застройщик“ уведомляет о том, что 22 августа 2022 года внеочередным общим собранием участников ООО „Брусника. Кварталы Драверта. Омск“ принято решение о реорганизации в форме присоединения к ООО „Брусника“. Специализированный застройщик», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что кредиторы могут предъявить свои требования в течении 30 дней до момента реорганизации предприятия.
Интересно, что ООО «Брусника. Кварталы Драверта. Омск. Специализированный застройщик» фактически зарегистрировано в Новосибирске, несмотря на то, что организация работает над проектом в Омске. А ООО «Брусника» числится в Свердловской области.
Добавим, что компания «Брусника. Кварталы Драверта. Омск» была зарегистрирована ровно год назад, и за это время ее материальное положение значительно ухудшилось. По итогам 2021 года убыль компании составила 639 тыс рублей.