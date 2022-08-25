В Подмосковье предотвратили сброс порядка 30 кубометров мусора

Как рассказал министр экологии и природопользования Московского региона Тихон Фирсов, благодаря проведенным рейдам удалось предотвратить сброс порядка 30 кубометров мусора. В ходе проверки выяснилось, что у трех водителей самосвалов отсутствуют документы, разрешающие перевозку отходов, а также не оформлены электронные талоны. В отношении всех нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении, транспорт изъят и отправлен на штрафстоянку.