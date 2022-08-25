Первым заместителем главы Центрального округа Омска стал Лось

Появилась информация о новом назначении в администрации Центрального округа Омска. Первым заместителем главы стал Николай Александрович Лось, до этого бывший одним из трёх заместителей. Работать в ЦАО он начал в мае 2020 года, а до этого трудился в региональном министерстве труда. Стоит отметить, что в качестве заместителя главы Лось был преемником Анастасии Терпуговой, ушедшей на повышение в администрацию города.