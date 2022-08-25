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Первым заместителем главы Центрального округа Омска стал Лось

25 августа 09:59
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
До назначения чиновник был просто заместителем.

Появилась информация о новом назначении в администрации Центрального округа Омска. Первым заместителем главы стал Николай Александрович Лось, до этого бывший одним из трёх заместителей. Работать в ЦАО он начал в мае 2020 года, а до этого трудился в региональном министерстве труда. Стоит отметить, что в качестве заместителя главы Лось был преемником Анастасии Терпуговой, ушедшей на повышение в администрацию города.

О том, что ведутся поиски нового первого заместителя Амангельды Мендубаева, стало известно на прошлой неделе благодаря информации о вакансии на сайте «Госслужба». Согласно объявлению, соискатель должен был иметь высшее образование и как минимум двухлетний опыт госслужбы, ориентироваться в федеральном законодательстве. Заработная плата чиновника будет составлять от 42 до 55 тысяч рублей.

#Николай Эйхвальд#Город#Новости#Кадры
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