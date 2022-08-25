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Омичи больше не смогут улететь в московский аэропорт Внуково

25 августа 04:59
Фото: 1MI
Рейсы туда выполнял только лоукостер «Победа», который с ноября «приземлится» в другой авиационной гавани.

С ноября текущего года омичи больше не смогут летать в московский аэропорт Внуково и обратно. Единственная авиакомпания, которая базировалась в этой воздушной гавани, – лоукостер «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с ноября начинает производственную программу из Шереметьево.  Как указано на официальном сайте «Победы», коснется она и Омска. 

«Осуществление программы полетов «Победы» из Шереметьево позволит путем консолидации ресурсов добиться лучшей синергии и большей производственной эффективности для Группы «Аэрофлот». А наши клиенты получат более гибкое расписание и выбор привлекательных цен», – отметил генеральный директор авиакомпании «Победа» Дмитрий Тыщук.

При этом часть рейсов лоукостера на какое-то время останутся во Внуково. 

#Василий Попов#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Москва#Победа#Аэропорт#Внуково#Аэропорт Шереметьево
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