Омичи больше не смогут улететь в московский аэропорт Внуково

С ноября текущего года омичи больше не смогут летать в московский аэропорт Внуково и обратно. Единственная авиакомпания, которая базировалась в этой воздушной гавани, – лоукостер «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с ноября начинает производственную программу из Шереметьево. Как указано на официальном сайте «Победы», коснется она и Омска.