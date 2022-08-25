Омичи больше не смогут улететь в московский аэропорт Внуково

С ноября текущего года омичи больше не смогут летать в московский аэропорт Внуково и обратно. Единственная авиакомпания, которая базировалась в этой воздушной гавани, – лоукостер «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с ноября начинает производственную программу из Шереметьево. Как указано на официальном сайте «Победы», коснется она и Омска.
«Осуществление программы полетов «Победы» из Шереметьево позволит путем консолидации ресурсов добиться лучшей синергии и большей производственной эффективности для Группы «Аэрофлот». А наши клиенты получат более гибкое расписание и выбор привлекательных цен», – отметил генеральный директор авиакомпании «Победа» Дмитрий Тыщук.
При этом часть рейсов лоукостера на какое-то время останутся во Внуково.