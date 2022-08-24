В Омске разыскивают 85-летнюю пенсионерку в розовом пуховике и сером платке на голове

В официальной группе поисково-спасательного отряда «Доброспас Омск» социальной сети «ВКонтакте» разместили просьбу о помощи в поисках 85-летней пенсионерки Таисии Варфоломеевой.
В ориентировке о розыске сообщили, что Таисия 17 августа вышла из дома по улице Юбилейная, 5, и не вернулась. Её местонахождение неизвестно уже семь дней.
Приметы Таисии Варфоломеевой: рост 155 сантиметров, среднего телосложения, длинные седые волосы и светло-карие глаза.
На момент пропажи женщина была одета в розовый пуховик, синие гетры и темные кроссовки. На голове у нее был платок серого цвета.
Если вам что-либо известно о местонахождении Таисии Варфоломеевой, свяжитесь с поисковиками или позвоните в полицию.