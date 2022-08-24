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Корпорация, в которую входит омский радиозавод Попова, «прописалась» в Москве

24 августа 09:53
Фото: Юлия Ликарчук / 1MI

Омская МКР перерегистрировалась в Москву

Офис корпорации теперь находится недалеко от Нового Арбата.

Открытое акционерное общество «Межгосударственная корпорация развития», прежде базировавшееся в Омске, поменяло место регистрации. Согласно открытым данным, теперь ОАО «прописано» в Москве, на Новинском бульваре.

Корпорация была учреждена в феврале 2011 года. В неё вошли производственное объединение имени А. С. Попова, Конструкторское бюро развития и киргизская корпорация АК-Марал. Для омичей МКР представляет интерес в том числе как владелица контрольного пакета акций аэропорта в Фёдоровке. Общая выручка корпорации в 2021 году составила 269 млн рублей, в том числе 228 млн – чистая прибыль.

Бессменным главой корпорации является Иван Поляков, бывший генеральный директор радиозавода имени Попова.

#Николай Эйхвальд#Экономика#Новости#Завод попова
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