Корпорация, в которую входит омский радиозавод Попова, «прописалась» в Москве

Корпорация была учреждена в феврале 2011 года. В неё вошли производственное объединение имени А. С. Попова, Конструкторское бюро развития и киргизская корпорация АК-Марал. Для омичей МКР представляет интерес в том числе как владелица контрольного пакета акций аэропорта в Фёдоровке. Общая выручка корпорации в 2021 году составила 269 млн рублей, в том числе 228 млн – чистая прибыль.