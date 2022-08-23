В Уфе вооруженный мужчина терроризировал ночными концертами соседей

В Уфе жители многоквартирного дома пожаловались на своего соседа — 18-летний юноша буквально терроризирует весь подъезд пением и громкой музыкой, пишет 360tv.ru. Соседи не могут поговорить с ним — меломан носит с собой пистолет.
Как рассказали соседи юноши, он приезжает в Уфу на каникулы к бабушке. Ночами он ходит под окнами дома с включенной на всю громкость аудиоколонкой и с предметом, который напоминает соседям пистолет. Кроме того, юноша «истошно вопит» под музыку.
Некоторые соседи отмечают, что юноша возвращается домой после полуночи, но даже поздний час не останавливает его — в квартире он громко слушает музыку и подпевает. Впрочем, не все жители дома настроены по отношению к 18-летнему меломану негативно — кто-то ссылается на его юный возраст и считает безобидным, и отмечает, что с собой он носит игрушечный пистолет.