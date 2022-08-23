В Уфе вооруженный мужчина терроризировал ночными концертами соседей

Некоторые соседи отмечают, что юноша возвращается домой после полуночи, но даже поздний час не останавливает его — в квартире он громко слушает музыку и подпевает. Впрочем, не все жители дома настроены по отношению к 18-летнему меломану негативно — кто-то ссылается на его юный возраст и считает безобидным, и отмечает, что с собой он носит игрушечный пистолет.