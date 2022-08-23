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Омичи встретили на трассе посланницу из Хогвартса

23 августа 02:11
Фото: pxhere.com

Водители внезапно встретили сову на омской трассе

Омичи ехали по дороге, когда увидели, что на дороге сидит сова.

Вчера, 22 августа, в паблике «Инцидент Омск» появился неожиданный пост. Водителей предупредили, что на дорогах в Омской области можно внезапно повстречать сов. Именно это и произошло с автором поста.

По его словам, во время поездки мужчина внезапно наткнулся на сову, которая спала посередине дороги. Неравнодушный омич вместе с другом убрал птицу с дороги, чтобы ее никто не сбил.

«Иди на веточку. Там лисички всех твоих мышек съели», - говорит на видео мужчина, уговаривая сову уйти с дороги.

В комментариях горожане пошутили, что сова прилетела, потому что кому-то забыли передать письмо из Хогвартса.

Фото: скриншот видео "Инцидент Омск"
#Вероника Жукова#Общество#Омская область#Новости#Соцсети
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