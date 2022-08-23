Омичи встретили на трассе посланницу из Хогвартса

Вчера, 22 августа, в паблике «Инцидент Омск» появился неожиданный пост. Водителей предупредили, что на дорогах в Омской области можно внезапно повстречать сов. Именно это и произошло с автором поста.
По его словам, во время поездки мужчина внезапно наткнулся на сову, которая спала посередине дороги. Неравнодушный омич вместе с другом убрал птицу с дороги, чтобы ее никто не сбил.
«Иди на веточку. Там лисички всех твоих мышек съели», - говорит на видео мужчина, уговаривая сову уйти с дороги.
В комментариях горожане пошутили, что сова прилетела, потому что кому-то забыли передать письмо из Хогвартса.