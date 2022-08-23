Эксперты назвали пригородные автобусы наиболее опасным видом транспорта в РФ

Как рассказал журналистам директор департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования компании Алексей Хуторянский, согласно статистике, собранной специалистами компании, с начала прошлого года наибольшее число пострадавших было при автобусных перевозках в пригородном сообщении — сорок один человек с общей суммой возмещения свыше двадцати шести миллионов рублей.