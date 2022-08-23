Эксперты назвали пригородные автобусы наиболее опасным видом транспорта в РФ

По мнению экспертов, каждый год пассажиры данных средств передвижения получают серьезные травмы в дорожно-транспортных происшествиях, участниками которых пригородные автобусы и маршрутки часто становятся из-за высокой скорости передвижения. Об этом пишет iz.ru со ссылкой на “Российскую газету”.
Как рассказал журналистам директор департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования компании Алексей Хуторянский, согласно статистике, собранной специалистами компании, с начала прошлого года наибольшее число пострадавших было при автобусных перевозках в пригородном сообщении — сорок один человек с общей суммой возмещения свыше двадцати шести миллионов рублей.
Он также пояснил, что вопреки расхожему мнению, автомобиль является более опасным видом транспорта, чем самолет, просто случаи авиакатастроф более резонансные.