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Эксперты назвали пригородные автобусы наиболее опасным видом транспорта в РФ

23 августа 10:06
Фото: 1MI
Автобусы и маршрутные такси пригородного сообщения были названы самым опасным видом транспорта в стране. Такое мнение озвучили специалисты страховой компании “Согласие”.

По мнению экспертов, каждый год пассажиры данных средств передвижения получают серьезные травмы в дорожно-транспортных происшествиях, участниками которых пригородные автобусы и маршрутки часто становятся из-за высокой скорости передвижения. Об этом пишет iz.ru со ссылкой на “Российскую газету”.

Как рассказал журналистам директор департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования компании Алексей Хуторянский, согласно статистике, собранной специалистами компании, с начала прошлого года наибольшее число пострадавших было при автобусных перевозках в пригородном сообщении — сорок один человек с общей суммой возмещения свыше двадцати шести миллионов рублей.

Он также пояснил, что вопреки расхожему мнению, автомобиль является более опасным видом транспорта, чем самолет, просто случаи авиакатастроф более резонансные.

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