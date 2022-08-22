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Последний шанс позагорать. На Омскую область надвигается погода, как в Турции

22 августа 01:54
Фото: 1MI

В конце августа в Омскую область вернется теплая погода

Прогноз погоды по версии портала Ventusky.com.

Серьезное похолодание на время ушло из Омской области, подарив омичам возможность насладиться последними летними днями. На этой неделе температура воздуха постепенно начнет расти, и к среде, 24 августа, солнце прогреет воздух до +24 градусов. К концу недели солнце продолжит радовать омичей: по всему региону ожидается до +26 градусов тепла.

Фото: www.ventusky.com

При этом местами в Омской области ожидаются дожди, где-то  — с грозами. По утрам ожидается туман. Ветер на протяжении всей недели будет дуть не быстрее 6 м/с.

Фото: www.ventusky.com

А вот к выходным омичи снова разочаруются: дневная температура опустится до +18 градусов, только по югу может потеплеть до +24. Там же, впрочем, ожидается больше всего осадков. Последние дни августа плавно перетекут в осень. 

Фото: www.ventusky.com
#Ольга Акамова#Омск#Погода#Город#Новости#Омская область#Осадки#Жара
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