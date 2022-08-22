Серьезное похолодание на время ушло из Омской области, подарив омичам возможность насладиться последними летними днями. На этой неделе температура воздуха постепенно начнет расти, и к среде, 24 августа, солнце прогреет воздух до +24 градусов. К концу недели солнце продолжит радовать омичей: по всему региону ожидается до +26 градусов тепла.
При этом местами в Омской области ожидаются дожди, где-то — с грозами. По утрам ожидается туман. Ветер на протяжении всей недели будет дуть не быстрее 6 м/с.
А вот к выходным омичи снова разочаруются: дневная температура опустится до +18 градусов, только по югу может потеплеть до +24. Там же, впрочем, ожидается больше всего осадков. Последние дни августа плавно перетекут в осень.