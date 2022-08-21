«На глазах умерли»: омичка поведала о смертельном инциденте с электричеством

«Обходили лужи на дороге, так как там и асфальта нет. Оказывается, был электрический провод. Так как мои собаки шли на пару шагов быстрее, чем я, их ударило током. На моих глазах умерли два моих питомца, я просто чудом осталась жива!» — сказано в посте сообщества «Голос Омска».