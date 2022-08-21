«На глазах умерли»: омичка поведала о смертельном инциденте с электричеством

Омичка рассказала о смертельном происшествии в соцсетях. Накануне вечером женщина выгуливала двух собак по частному сектору Старого Кировска, шли по улице 4-я Кировская. Там проблемы с освещением, очень темно, сообщила хозяйка четвероногих.
«Обходили лужи на дороге, так как там и асфальта нет. Оказывается, был электрический провод. Так как мои собаки шли на пару шагов быстрее, чем я, их ударило током. На моих глазах умерли два моих питомца, я просто чудом осталась жива!» — сказано в посте сообщества «Голос Омска».
Женщина описала, как ей было страшно, помочь собакам она не смогла. На место происшествия прибыли электрики, отключили подачу тока. Только после этого омичка смогла забрать мертвых питомцев.
Автор публикации сетует на отсутствие освещения и должного контроля со стороны ответственных органов. Женщина вызвала полицию и написала заявление. Пост опубликовала с целью предупредить жителей частного сектора Омска и привлечь внимание с случившемуся. К тексту приложено фото трупов собак. Мы не публикуем снимок из этических соображений.
В комментариях пользователи были очень активны. Хозяйке животных выразили соболезнования, посоветовали обратиться за помощью к зоозащитникам.
«Это просто уму непостижимо! Как провод под высоким напряжением может просто лежать на дороге? Виновных найти и наказать как следует! Собачек жалко», — написал один из местных жителей.