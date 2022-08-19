Жесткое ДТП с перевернувшимся УАЗом на омской трассе попало на видео

Госавтоинспекция Омской области обнародовала видео жесткого ДТП на трассе Омск – Черлак, где минувшим вечером столкнулись автомобили Nissan и УАЗ.
«Предварительно установлено, что 51-летний водитель Nissan Juke в районе 20 километра трассы во время обгона столкнулся с автомобилем УАЗ, которым управлял 70-летний пенсионер», – пояснили Городу55 в УГИБДД по Омской области.
Это столкновение попало в объектив видеорегистратора одного из очевидцев аварии. На кадрах видно, как иномарка на приличной скорости проезжаем мимо автора видео, вылетает на «встречку», где и сталкивается с УАЗом, который готовился совершить поворот. После удара отечественное авто перевернулось.
В результате этой аварии пострадал водитель иномарки. С различными травмами мужчину госпитализировали.
По факту этого инцидента проводится проверка.