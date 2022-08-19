Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жесткое ДТП с перевернувшимся УАЗом на омской трассе попало на видео

19 августа 03:25
Фото: скрин с видео
В результате аварии пострадал потенциальный виновник этой аварии.

Госавтоинспекция Омской области обнародовала видео жесткого ДТП на трассе Омск – Черлак, где минувшим вечером столкнулись автомобили Nissan и УАЗ. 

«Предварительно установлено, что 51-летний водитель Nissan Juke в районе 20 километра трассы во время обгона столкнулся с автомобилем УАЗ, которым управлял 70-летний пенсионер», – пояснили Городу55 в УГИБДД по Омской области. 

Это столкновение попало в объектив видеорегистратора одного из очевидцев аварии. На кадрах видно, как иномарка на приличной скорости проезжаем мимо автора видео, вылетает на «встречку», где и сталкивается с УАЗом, который готовился совершить поворот. После удара отечественное авто перевернулось. 

Фото: УИБДД по Омской области

В результате этой аварии пострадал водитель иномарки. С различными травмами мужчину госпитализировали. 

По факту этого инцидента проводится проверка. 

#Василий Попов#Город#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#ДТП#ЧП#Авария#Видео
Подпишитесь
Запланированное срочное обращение Путина перенесли
Сегодня, 01:34
Омские следователи объявили о проверке в отношении депутата Горсовета Анны Степаненко
Вчера, 10:37
«Остался трехлетний сын»: молодой омич погиб, вступившись за женщину на улице
Вчера, 13:58
Предполагаемого убийцу застреленного в Омске бизнесмена Плахина задержали в Тюмени
Вчера, 17:55
Салют отменяется. В Омске серьезно изменили программу празднования 200-летия региона
Вчера, 10:11
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
19 сентября, 18:27