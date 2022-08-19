Жесткое ДТП с перевернувшимся УАЗом на омской трассе попало на видео

Это столкновение попало в объектив видеорегистратора одного из очевидцев аварии. На кадрах видно, как иномарка на приличной скорости проезжаем мимо автора видео, вылетает на «встречку», где и сталкивается с УАЗом, который готовился совершить поворот. После удара отечественное авто перевернулось.