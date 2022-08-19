ВСК: Россияне готовы платить за психологическую помощь не более 5 тыс. рублей

Наименее важными факторами являются возраст специалиста и наличие в портфолио международных стажировок и образовательных курсов. Оптимальной стоимостью психологической консультации россияне считают сумму, не превышающую 5 тыс. рублей. Таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК.
Согласно исследованию, не менее 54% респондентов, ранее получавших психологическую помощь, готовы обратиться за повторной консультацией специалиста. Причем, 60% из них предпочитают онлайн-формат приема. Ключевыми аргументами в пользу заочных консультаций россияне называют экономию времени на поездке к специалисту.
При получении психологической консультации самым важным параметром являются личностные характеристики специалиста - об этом заявляют не менее 24% респондентов. Минимум 22% опрошенных обращают внимание на рекомендации друзей и знакомых, а также отзывы о специалисте в интернете.
Для 23% пациентов, имеющих опыт общения с психотерапевтами, важна стоимость консультации – самой выгодной ценой приема они считают 2,6 тыс. рублей, приемлемой – 4,4 тыс. рублей. В группе опрошенных, раннее не посещавших профильных специалистов, этот показатель не превышает 9%. При этом выгодной стоимостью приема респонденты также считают 2,6 тыс. рублей, приемлемой – 4,8 тыс.
«Россияне стали больше внимания уделять своему ментальному здоровью, мы видим это анализируя востребованность психотерапевтов и рост обращений за профильной медицинской помощью. Однако в ходе исследования мы выяснили и другие интересные тенденции. Например, то, что россияне, ранее посещавшие психотерапевтов, руководствуются в первую очередь именно наличием у специалистов профессионального опыта по теме обращения пациента - узкая специализация важна для 18% опрошенных. В группе респондентов, которые только планируют первый прием психолога, этот показатель тоже высокий – 22%, хоть в целом уступает стажу специалиста. Поэтому мы уделяем особое внимание регулярной супервизии специалистов, работающих в медицинских сервисах ВСК – это обмен знаниями и навыками между опытными и начинающими психологами в рамках групповых или индивидуальных консультаций», - отмечает Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.
Методология исследования:
Исследование проводилось в августе 2022 года методом телефонного интервьюирования на базе контакт-центра Страхового Дома ВСК. Всего в опросе приняли участие около 1000 клиентов компании – группа застрахованных по ДМС, ранее обращавшихся за консультацией к психотерапевту, и ранее не обращавшихся за консультацией к психотерапевту.