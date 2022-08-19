Все органы власти создали официальные страницы в соцсети «ВКонтакте»

Как отмечается, требование о создании и ведении госпабликов связано с принятием федерального закона № 270, подписанного президентом Российской Федерации 14 июля 2022 года. В ходе форума «Цифровая эволюция» прошедшего в Калуге, присутствующим рассказали об основных элементах экосистемы взаимодействия с гражданами. Об этом пишет ura.news.
В своем выступлении заместитель главы Минцифры РФ Олег Качанов подчеркнул важность взаимодействия государства и общества через соцсети. Он отметил, что присутствие государственных и муниципальных органов власти в интернете является необходимостью.
«Федеральный центр создает экосистему госкоммуникаций, включая компонент платформы обратной связи „Госпаблики“ и подсистемы единого портала государственных и муниципальных услуг. Нужно полноценно переходить в цифровой мир. Наша задача — доносить до жителей важную информацию через официальные сайты, мессенджеры и оперативно получать от них обратную связь», — рассказал замминистра.
Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев напомнил о формировании сети цифровых площадок, а также о необходимости, согласно законодательству, разработки к 1 декабря 2022 года интернет-сообществ 100% ведомств и подведомственных учреждений. На данный момент количество госпабликов органов власти составляет 2 938, а общая аудитория — более 50 млн человек.
В госпабликах можно не только прочитать актуальные новости города, там граждане также могут написать обращение. Вскоре появится возможность получить конкретные госуслуги, прокомментировал Цепелев.
По его словам, качественное ведение соцсетей и обеспечение коммуникации с гражданами в интернете требует причастности всех ведомств, даже районных администраций. Кроме того, «Диалог» разработал методологию для обучения специалистов из регионов работе в digital-сфере.
Напомним, что в некоторых регионах сегодня реализуется проект «Госвеб», направленный на создание официальных сайтов государственных органов, активное участие в котором принимает ЦУР.