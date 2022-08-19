Вкусно и грустно. В Омске нашли кишечную палочку в магазинном торте

В пресс-службе регионального Роспотребнадзора рассказали о результатах исследований хлебобулочных и кондитерских изделий в первом полугодии 2022 года. Оказалось, что не все, что продавалось в омских магазинах, было достаточно безопасным.
В одной из микробиологических проб кондитерских изделий в лаборатории обнаружили кишечную палочку. Опасным кондитерских изделием оказался торт "Сметанин".
Также во время исследований специалисты нашли несоответствие требованиям по содержанию глютена в пробе сухих завтраков.
Отмечается, что хлеб в Омской области изготавливают по всем нормативам: за полгода была забракована всего одна партия хлеба весом 1 килограмм. Причины этому - нарушение условий хранения и истекший срок годности, а также продажа без сопроводительных документов.