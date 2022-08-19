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Вкусно и грустно. В Омске нашли кишечную палочку в магазинном торте

19 августа 08:30
Фото: 1MI

В Омске нашли кишечную палочку в магазинном торте

Производителя торта оштрафовали за плохое качество продукта.

В пресс-службе регионального Роспотребнадзора рассказали о результатах исследований хлебобулочных и кондитерских изделий в первом полугодии 2022 года. Оказалось, что не все, что продавалось в омских магазинах, было достаточно безопасным. 

В одной из микробиологических проб кондитерских изделий в лаборатории обнаружили кишечную палочку. Опасным кондитерских изделием оказался торт "Сметанин". 

Также во время исследований специалисты нашли несоответствие требованиям по содержанию глютена в пробе сухих завтраков. 

Отмечается, что хлеб в Омской области изготавливают по всем нормативам: за полгода была забракована всего одна партия хлеба весом 1 килограмм. Причины этому - нарушение условий хранения и истекший срок годности, а также продажа без сопроводительных документов. 

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Торт#Кулинария#Выпечка#Роспотребнадзор#Штраф#Проверка
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