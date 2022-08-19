Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Москве и Подмосковье расширен список станций с раздачей бесплатной воды

19 августа 09:29
Фото: piqsels.com
Бесплатную воду будут раздавать пассажирам еще девяти станций в Москве и в Московской области.

Центральная пригородная пассажирская компания приняла решение дополнить перечень станций, на которых пассажиры могут получить бесплатную воду — в списке появилось девять новых точек, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на Telegram-канал ЦППК.

Как отмечается в сообщении компании, точки раздачи воды особенно популярны в жаркие дни. Охлажденную питьевую воду будут раздавать пассажирам бесплатно до конца этой недели. Ее можно будет получить на станциях Окружная, Пушкино, Каланчевская (Площадь трех вокзалов), Расторгуево, Ольгино, Нахабино, Славянский бульвар, Павшино, Раменское.

Кроме того, бесплатная раздача воды организована в вечернее время на Белорусском, Курском, Павелецком, Казанском, Киевском и на Ярославском, Савеловском вокзалах, на станциях Выхино, Лобня, Железнодорожная, Мытищи, Тушинская, Одинцово, Подольск. 

Подпишитесь
Запланированное срочное обращение Путина перенесли
Сегодня, 01:34
Омские следователи объявили о проверке в отношении депутата Горсовета Анны Степаненко
Вчера, 10:37
«Остался трехлетний сын»: молодой омич погиб, вступившись за женщину на улице
Вчера, 13:58
Предполагаемого убийцу застреленного в Омске бизнесмена Плахина задержали в Тюмени
Вчера, 17:55
Салют отменяется. В Омске серьезно изменили программу празднования 200-летия региона
Вчера, 10:11
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
19 сентября, 18:27