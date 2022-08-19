В Москве и Подмосковье расширен список станций с раздачей бесплатной воды

Центральная пригородная пассажирская компания приняла решение дополнить перечень станций, на которых пассажиры могут получить бесплатную воду — в списке появилось девять новых точек, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на Telegram-канал ЦППК.
Как отмечается в сообщении компании, точки раздачи воды особенно популярны в жаркие дни. Охлажденную питьевую воду будут раздавать пассажирам бесплатно до конца этой недели. Ее можно будет получить на станциях Окружная, Пушкино, Каланчевская (Площадь трех вокзалов), Расторгуево, Ольгино, Нахабино, Славянский бульвар, Павшино, Раменское.
Кроме того, бесплатная раздача воды организована в вечернее время на Белорусском, Курском, Павелецком, Казанском, Киевском и на Ярославском, Савеловском вокзалах, на станциях Выхино, Лобня, Железнодорожная, Мытищи, Тушинская, Одинцово, Подольск.