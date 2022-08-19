В Москве и Подмосковье расширен список станций с раздачей бесплатной воды

Как отмечается в сообщении компании, точки раздачи воды особенно популярны в жаркие дни. Охлажденную питьевую воду будут раздавать пассажирам бесплатно до конца этой недели. Ее можно будет получить на станциях Окружная, Пушкино, Каланчевская (Площадь трех вокзалов), Расторгуево, Ольгино, Нахабино, Славянский бульвар, Павшино, Раменское.