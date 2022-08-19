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Джо Байдена назвали символом упадка США

19 августа 09:33
Фото: pxhere.com
Такое определение президенту США дали журналисты The Nation.

Президента США Джо Байдена назвали символом упадка государства в то время, пока его подручные занимаются созданием новой «холодной войны». Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на материал, опубликованный в издании The Nation.

Обозреватель издания The Nation Том Энгельгардт выразил смущение по поводу намерения Джо Байдена баллотироваться на пост президента США через два года — с учетом того, что возраст главы государства составляет почти 80 лет.

«Дряхлеющий с каждым днем президент, что же еще лучшим образом может олицетворять упадок США? Это идеальный пример» — отмечает в своем материале Том Энгельгардт, подчеркивая, что в возрасте Байдена «упадок сил — вторая натура».

По мнению журналиста, Байден и его чиновники «живут на полную катушку», тогда как страна трещит по швам в прямом смысле.

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