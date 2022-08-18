В Ярославле просят Евраева помочь переименовать проезд в честь актера Куравлева

По мнению авторов письма, проезд следует переименовать, потому что в Ярославле снимался фильм «Афоня», в котором Куравлёв сыграл главную роль — сантехника Афанасия Борщова. Персонаж получился крайне обаятельным, и ярославцы считают его своим земляком, пишет echo76.ru.
В 2010 году в Революционном проезде был установлен памятник Афоне и его другу Коле. Также рядом расположена киногостиница. Её номера стилизованы под фильмы, снятые в Ярославле. В письме центр Ярославля назван «зоной ЮНЕСКО», в которой сформировался туристический квартал «Злато Место».
Первой инициативу переименования Революционного проезда выдвинула группа горожан, собравшая 250 подписей. Их обращение рассмотрели на заседании межведомственной комиссии по наименованию объектов улично-дорожной сети в городе Ярославле. После совещания с экспертами было решено отказать. Прежде всего, потому что большинство сцен фильма, на который ссылаются активисты, снималось в Дзержинском районе. Кроме этого, в мэрии напомнили, что на проезде находятся 6 домов, только 2 из которых принадлежат муниципалитету.
Активисты заявили, что местных никто не опрашивал, а значит, их просьба отклонена необоснованно.
История получила продолжение с назначением Евраева исполняющим обязанности губернатора региона. Петицию направили к нему, мотивируя это интересами туристической отрасли Ярославской области.