В Ярославле просят Евраева помочь переименовать проезд в честь актера Куравлева

Первой инициативу переименования Революционного проезда выдвинула группа горожан, собравшая 250 подписей. Их обращение рассмотрели на заседании межведомственной комиссии по наименованию объектов улично-дорожной сети в городе Ярославле. После совещания с экспертами было решено отказать. Прежде всего, потому что большинство сцен фильма, на который ссылаются активисты, снималось в Дзержинском районе. Кроме этого, в мэрии напомнили, что на проезде находятся 6 домов, только 2 из которых принадлежат муниципалитету.