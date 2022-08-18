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Рыбака в Омской области поймали за незаконным занятием

Вчера, 14:37
Фото: 1MI

За незаконную рыбалку омичу грозит штраф до 500 тысяч рублей

Сотрудники полиции изъяли у мужчины пелядь.

На жителя Исилькульского района Омской области заведено уголовное дело за незаконную ловлю рыбы. Сотрудники полиции задержали нарушителя и изъяли у него 115 особей пеляди. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Заметил мужчину инспектор рыбоохраны, когда он сетями вылавливал большое количество рыбы на озере Камышлова у поселка Лесной. Часть улова он сложил в пакет, а вот остальное не успел.

«Сумма ущерба, причиненного водно-биологическим ресурсам Омской области, превысила 100 000 рублей», — отметили в ведомстве.

Теперь рыбаку грозит наказание в виде штрафа от 300 до 500 тысяч рублей.

#Ольга Цветатий#Общество#Новости#Омская область#Административный штраф#Рыбак#Полиция
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