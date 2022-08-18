Город55
ГлавноеВсе новости

Помощника судьи начнут судить за убийство в омском ресторане «Малибу»

Вчера, 12:30
Фото: yandex.ru/maps
1 мая пьяный посетитель ресторана без видимой причины до смерти избил незнакомого человека. Оказалось, подозреваемый работает помощником в суде.

Омский СК завершил расследование уголовного дела об убийстве в ресторане «Малибу» на улице Фрунзе. По версии следствия, 1 мая около 01:30 ночи 39-летний мужчина, будучи пьяным, беспричинно жестоко избил ранее незнакомого человека. Тот скончался до приезда скорой помощи. Подозреваемый же сбежал с места преступления.

Вскоре его задержали сотрудники Росгвардии на остановке на соседней улице Орджоникидзе. Одежда мужчины была испачкана пятнами крови, откуда они появились, он внятно объяснить не смог.

«Подозреваемый вину не признал, но во время проведения следственных действий были получены объективные доказательства его причастности к преступлению», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Напомним, как ранее выяснил Город55, подозреваемым в убийстве оказался помощник судьи из Кировского районного суда Артем Саркисян.

2 мая обвиняемого заключили под стражу. Обвинительное заключение уже утверждено, дело направлено в суд. По статье ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) мужчине грозит от 6 до 15 лет колонии.

#Екатерина Чаплинская#Новости#Убийство
Подпишитесь
Вы удивитесь: статистики назвали самые подорожавшие продукты Омска
Сегодня, 16:58
Открутили Солнце. «Солнечную систему» в Омске уберут после акта вандализма
Сегодня, 12:01
Неприятные рекорды. Инфляция в Омской области обогнала общероссийскую
Инфляция немного сократилась в сравнении с прошлым месяцем, однако все равно превысила общероссийский показатель.
Сегодня, 19:04
«Пивное» дело омского депутата Горностаевой передали в суд
Сегодня, 18:01
Неприятные рекорды. Инфляция в Омской области обогнала общероссийскую
Инфляция немного сократилась в сравнении с прошлым месяцем, однако все равно превысила общероссийский показатель.
Сегодня, 19:04
Джаз, «Тарская крепость» и индийская свадьба. Куда сходить на выходных в Омске
Сегодня, 19:02