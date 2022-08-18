Помощника судьи начнут судить за убийство в омском ресторане «Малибу»

Омский СК завершил расследование уголовного дела об убийстве в ресторане «Малибу» на улице Фрунзе. По версии следствия, 1 мая около 01:30 ночи 39-летний мужчина, будучи пьяным, беспричинно жестоко избил ранее незнакомого человека. Тот скончался до приезда скорой помощи. Подозреваемый же сбежал с места преступления.
Вскоре его задержали сотрудники Росгвардии на остановке на соседней улице Орджоникидзе. Одежда мужчины была испачкана пятнами крови, откуда они появились, он внятно объяснить не смог.
«Подозреваемый вину не признал, но во время проведения следственных действий были получены объективные доказательства его причастности к преступлению», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.
Напомним, как ранее выяснил Город55, подозреваемым в убийстве оказался помощник судьи из Кировского районного суда Артем Саркисян.
2 мая обвиняемого заключили под стражу. Обвинительное заключение уже утверждено, дело направлено в суд. По статье ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) мужчине грозит от 6 до 15 лет колонии.