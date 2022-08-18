Помощника судьи начнут судить за убийство в омском ресторане «Малибу»

Омский СК завершил расследование уголовного дела об убийстве в ресторане «Малибу» на улице Фрунзе. По версии следствия, 1 мая около 01:30 ночи 39-летний мужчина, будучи пьяным, беспричинно жестоко избил ранее незнакомого человека. Тот скончался до приезда скорой помощи. Подозреваемый же сбежал с места преступления.