К ликвидации пожаров в Рязанской области привлекли авиацию

В ходе координационного совещания с представителями учреждений и ведомств, задействованных в тушении пожаров, глава МЧС заявил о необходимости обеспечения эффективного применения группировки сил и средств РСЧС. Кроме того, он призвал при необходимости увеличивать численность группировки, в том числе активно привлекать добровольную пожарную охрану. Об этом пишет ryazpressa.ru.
Также Александр Куренков рекомендовал главам регионов Центрального и Приволжского федерального округов расширить противопожарные минерализованные полосы вдоль поселений, чтобы обезопасить населённые пункты.
Кроме того, глава МЧС предложил обеспечить запрет на проведение огневых работ на землях сельхозназначения и возле населенных пунктов с целью недопущения перехода огня на территории лесного фонда, а также усилить контроль за выполнением мероприятий по противопожарному обустройству лесов арендаторами лесных участков.
Как сообщило Минприроды России, в настоящее время в тушении пожаров в Рязанской области работают 850 человек; кроме того, привлечены 300 единиц техники и четыре вертолета МЧС России.
«Глава Рязанской области находится на постоянной связи с нами. Все местные и федеральные структуры работают в тесном взаимодействии. Дополнительные силы и средства Рослесхоза, МЧС, межрегиональная группировка уже стягиваются в область. Любые оценочные комментарии преждевременны», — сообщил глава Минприроды Александр Козлов.
Отмечается, что ранее для тушения пожаров в Рязанской области дополнительно были направлены самолет-амфибия Бе-200ЧС, вертолеты Ми-26 и Ми-8 и 2 самолета Ил-76. В настоящий момент в Рязанской области продолжает действовать четыре очага лесных пожаров в Спасском, Рязанском и Рыбновском районах.