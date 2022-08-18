К ликвидации пожаров в Рязанской области привлекли авиацию

В ходе координационного совещания с представителями учреждений и ведомств, задействованных в тушении пожаров, глава МЧС заявил о необходимости обеспечения эффективного применения группировки сил и средств РСЧС. Кроме того, он призвал при необходимости увеличивать численность группировки, в том числе активно привлекать добровольную пожарную охрану. Об этом пишет ryazpressa.ru.