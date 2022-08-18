Global Times: Россия намерена изменить мировую финансовую систему

В 2022 году Россия бросила вызов Соединенным Штатам и потребовала оплачивать свои поставки в рублях, что помогло стабилизировать курс нацвалюты и смягчить эффект от санкций. Ее примеру последовали и другие страны. В итоге государства-участники БРИКС (объединение из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР) намерены углубить торговлю в собственных валютах и осуществить переход на валюты блока, среди которых доллар не числится.