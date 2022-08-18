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Global Times: Россия намерена изменить мировую финансовую систему

Вчера, 22:18
Фото: pxhere.com
Российская Федерация планирует посредством «дедолларизации мира» изменить мировую финансовую систему в сторону ее большей справедливости, чтобы не позволять США и дальше запугивать и разорять «непослушные» государства.

Вэнь Шен сообщил изданию Global Times, что причиной этого послужили масштабные антироссийские санкции.

Соединенные Штаты присвоили валютные резервы России, благодаря чему другие страны осознали, что Америка может захватить активы каждого, кто идет против Вашингтона. В итоге ряд государств начал глобальную диверсификацию своих резервных активов, отказываясь от долларов, пишет Pravda.Ru.

Американские власти с помощью доллара пытаются оказывать давление на непокорных. В результате зависимости от Запада в рамках глобальной финансовой системы пострадали такие страны, как Мексика, Аргентина, Таиланд, Южная Корея, Греция, Турция, Шри-Ланка и др. В итоге многие начали отказываться от доллара и переходить на расчеты в национальных валютах. Кроме того, появились расчетные системы, которые отличаются от SWIFT, находящейся под контролем США.

В 2022 году Россия бросила вызов Соединенным Штатам и потребовала оплачивать свои поставки в рублях, что помогло стабилизировать курс нацвалюты и смягчить эффект от санкций. Ее примеру последовали и другие страны. В итоге государства-участники БРИКС (объединение из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР) намерены углубить торговлю в собственных валютах и осуществить переход на валюты блока, среди которых доллар не числится.

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