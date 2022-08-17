В Омске ремонтируют дороги по проекту «Безопасные дороги» партии «Единая Россия»

На дорогах обновляют полотно, меняют бордюры, тротуары, обустраивают парковки, остановочные комплексы, меняют светофоры и ограждения. На некоторых участках также расширяется проезжая часть, укрепляются обочины и основания дороги, где-то подрядчики также обновляют ливневые лотки.
Сегодня представители мэрии и Омского горсовета проверили ремонт одного из участков и оценили ход качество прямо на месте.
«Важно, что работы выполняются комплексно. Обновляют не только дорожное покрытие, но и тротуары», - отметила омичка Наталья Скоромных, которая также участвовала в рейде.
Первый заместитель директора, главный инженер БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Антон Глебов рассказал, что ремонт улицы Серова запланирован на следующий год, но подрядчик приступил к работам раньше, уже снял старое асфальтовое покрытие и сейчас укладывает плитку на тротуары.
«Время у подрядчика есть, контрактные сроки – это 1 августа 2023 года. Но, если не помешают неблагоприятные погодные условия, физические объемы работ планируется завершить в текущем строительном сезоне», – отметил Антон Глебов.
С опережением графика работают еще на нескольких участках: это дороги на улицах Партизанская, Вавилова, Бородина, Перелета, Шаронова, на дублере Волгоградской. Многие из них уже в высокой степени готовности – от 40% до 95%.
Заместитель председателя Омского горсовета Виталий Путинцев отметил, что система федеральных проектов эффективно зарекомендовала себя в городе.
«Ремонт дорог - это как раз такой пример. Совместная работа областного правительства, городского совета и мэрии позволяет реализовывать планы со значительным опережением графика. За пять лет реализации федерального проекта «Безопасные дороги» в Омске уже отремонтировано около 4,4 млн квадратных метров дорожного полотна (общая протяжённость 252 км). К нормативному состоянию приведено более 75% городских дорог. Создание качественной дорожной инфраструктуры, безопасной для всех участников дорожного движения закреплено в «Народной программе» партии «Единая Россия», - рассказал Виталий Путинцев.
Отметим, ремонт участка улицы Серова от бульвара Победы до ул. Труда оценивается 83,39 млн рублей. По контракту предусмотрен ремонт асфальта, обновление тротуаров, ограждений, бордюров, дорожных знаков, светофоров, нанесение разметки.