В Омске ремонтируют дороги по проекту «Безопасные дороги» партии «Единая Россия»

Первый заместитель директора, главный инженер БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Антон Глебов рассказал, что ремонт улицы Серова запланирован на следующий год, но подрядчик приступил к работам раньше, уже снял старое асфальтовое покрытие и сейчас укладывает плитку на тротуары.